Edwin Zeelenberg nieuwe voorzitter Avans Medezeggenschapsraad

Foto: Angeline Swinkels

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) krijgt een nieuwe voorzitter. Edwin Zeelenberg, projectleider en ICTO-coach bij de Academie voor Deeltijd, werd afgelopen dinsdag door de raad verkozen. Hij volgt daarmee Maud Müskens op, die in september stopt bij Avans.

Zeelenberg is sinds 2021 lid van de medezeggenschapsraad en sinds september 2022 lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de AMR. Daarin ondersteunde hij de voorzitters op momenten dat ze hulp nodig hadden. “Dan is dit een mooie vervolgstap. Het voorzitterschap is iets wat ik graag wilde en ook naartoe ben gegroeid”, vertelt de Avansmedewerker trots. Hij was overigens de enige kandidaat voor het voorzitterschap en werd unaniem verkozen.

Edwin Zeelenberg

Veel personele wijzigingen

Maud Müskens, die tot nu voorzitter was, blijft nog wel tot 1 september lid van de AMR. Daar is Zeelenberg blij mee. “We hebben zo een mooie constructie en kunnen samen de brug slaan naar volgend jaar. Er is genoeg tijd voor de overdracht, in een periode waarin veel personele wijzigingen plaatsvinden binnen het College van Bestuur en het Centrum voor medezeggenschap.”

Binnenkort lees je een afscheidsinterview met Maud Müskens op onze site.