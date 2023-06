Flexstuderen mag ook volgend jaar

Illustratie: Daan van Bommel

In je eigen tempo studeren en betalen per studiepunt: daar mogen studenten volgend jaar mee doorgaan. Bestuurlijk gedoe mag geen belemmering vormen, vindt minister Dijkgraaf.

Met kunst en vliegwerk wil minister Dijkgraaf mogelijk maken dat flexstudenten volgend jaar flexstudent kunnen blijven. Ze betalen dan alleen collegegeld voor de vakken die ze daadwerkelijk volgen.

Een experiment met dit systeem loopt af en er ligt nog geen nieuwe wet, dus eigenlijk mag het nu niet meer. Zo’n tweeduizend flexstudenten moeten vanaf september weer de volle mep betalen.

Hogescholen en universiteiten wachtten al sinds januari op antwoorden van het ministerie hierover en luidden vorige week de alarmbel. De oplossing: minister Dijkgraaf gaat de onderwijsinstellingen “gericht ondersteunen”, laat hij weten.

Tegemoetkoming

Dat zit zo. De studenten moeten straks inderdaad het volle collegegeld betalen, maar krijgen een deel terug. “Ik ben met de instellingen in gesprek hoe wij deze tegemoetkoming kunnen realiseren”, voegt de minister eraan toe. Hij heeft er geld voor opzij gezet.

Hij wilde graag een oplossing bedenken, schrijft Dijkgraaf. “Deze groep studenten verkeert regelmatig in een bijzondere omstandigheid zoals mantelzorg, een chronische ziekte, of topsport, waardoor flexstuderen voor hen een uitkomst biedt.”

Maar hij kon het experiment niet meer verlengen en het wetsvoorstel wil hij nog niet indienen. Er loopt een grootscheepse ‘toekomstverkenning’ in het hoger onderwijs: hoe moet het verder met de toegankelijkheid, kwaliteit en bekostiging? Die verkenning wil Dijkgraaf afwachten voordat hij besluiten neemt over flexstuderen.

Onderwijs van de toekomst

Het experiment ging in 2017 van start en inmiddels doen negen instellingen eraan mee. Flexstuderen heeft een ‘meerwaarde’ voor de deelnemende studenten, onderstreept de minister. De deelnemende instellingen hebben bovendien hun best gedaan om dit systeem op de rails te krijgen. Daarom wil hij het niet zomaar afbreken.

Het experiment flexstuderen is “een van de vormen van flexibilisering” in het hoger onderwijs, voegt de minister eraan toe. “Het onderwijs van de toekomst moet goed aansluiten op de kenmerken, behoeften en situatie van de diverse populatie studenten.”

Masteropleidingen

Eén van de problemen: hoe groot wordt de groep studenten die er gebruik van gaat maken? Regeringspartij VVD zou flexstuderen graag ‘breder’ inzetten, met name in de masteropleidingen. Dat kan gevolgen hebben voor de bekostiging van het hoger onderwijs.

Een klein groepje flexstudenten kan het hoger onderwijs wel aan, is de inschatting. Als meer dan een op de tien studenten gaat flexstuderen, is dat anders. Daarover wil Dijkgraaf dus goed nadenken. Maar er komt alsnog een wetsvoorstel. De minister wil flexstuderen, of een vorm daarvan, mogelijk maken vanaf studiejaar 2025/2026.