Geschorste ‘anti-woke’- docent verliest kort geding

De Universiteit van Amsterdam (UvA) hoeft de schorsing van de omstreden docent en klokkenluider Laurens Buijs niet terug te draaien, oordeelt de rechter. Hij werd geschorst omdat hij op sociale media collega’s uitschold en bedreigde.

Volgens de universiteit heeft Buijs UvA-collega’s en andere wetenschappers op sociale media uitgemaakt voor “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”.

De veilige werkomgeving zou in het geding zijn en daarom is hij in april op non-actief gesteld. Hij mocht niet meer doceren.

De sociale wetenschapper ging daar niet mee akkoord en spande een kort geding aan. Daarin stelde hij dat hij als klokkenluider niet mocht worden geschorst. Maar volgens de rechter is “het doen van een klokkenluidersmelding geen vrijbrief voor wangedrag”. Buijs heeft zich volgens de UvA schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en weigerde zich te houden aan instructies, aldus de uitspraak. Hij moet de proceskosten van meer dan vierduizend euro betalen.

Oorlogspad

Volgens de rechter is in een recente tweet van Buijs te lezen dat hij nog steeds op het oorlogspad is. In die tweet spreekt de docent over een “disfunctioneel en kwaadaardig bestuur” van een “ontspoord instituut”. “Met zo’n bestuur moet je wel een verstoorde arbeidsverhouding hebben”, anders “ben je onderdeel van de misstanden en medeplichtig aan schending van grondrechten.” De rechter zou dat eens moeten gaan inzien, zo besloot Buijs de tweet.

Commotie

Buijs deed een beroep op de klokkenluidersregeling nadat hij in januari een opiniestuk voor universiteitsblad Folia had geschreven. Daarin stelde hij dat “non-binair” en de “obsessie met voornaamwoorden” een “lege hype” zijn. Het zorgde voor veel commotie. Een aantal UvA-studenten riep op om Buijs geen les meer te laten geven. Er zouden volgens hem ernstige institutionele misstanden zijn aan de faculteit maatschappij & gedrag. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Carel Stolker, oud-rector van de Universiteit Leiden, doet daar onderzoek naar en brengt eind juni een rapport uit.