Inzamelactie voor ‘onbetaalde docent’ TU Eindhoven

Illustratie: Lotte Verheul

Een docent wiskunde van de TU Eindhoven is in 1995 ontslagen, maar daar denkt hij zelf heel anders over. Al 332 maanden geeft hij onbetaald les aan studenten. Een van hen is een inzamelingsactie begonnen, die al meer dan 7.500 euro heeft opgebracht.

De lessen van Gert Regterschot zijn razend populair onder studenten van de TU Eindhoven, blijkt uit het artikel dat dagblad NRC over hem heeft geschreven. Er is alleen één probleem: hij is niet in dienst.

Regterschot is in 1995 ontslagen. Hij vocht dat ontslag aan, maar heeft die zaak verloren. De wiskundige vindt echter dat hij nog steeds in dienst is en blijft gewoon lesgeven, ook al krijgt hij al 27 jaar niet meer betaald.

Hij leeft van zijn spaargeld, cadeaubonnen van studenten en het statiegeld van flessen die hij vindt, maar de bodem is wel in zicht. Een student is nu een doneeractie begonnen, die al meer dan 7.500 euro heeft opgeleverd. “Of het nu acoustics, calculus of heat air moisture was maakte niet uit, je kunt het perfect uitleggen”, schrijft iemand die 200 euro geeft. “Dankjewel Gert!”

Goede bedoelingen

De TU Eindhoven voelde zich genoodzaakt om een statement op de website te zetten. “We geloven dat de heer Regterschot veel voldoening haalt uit het lesgeven en dat hij het doet uit goede bedoelingen”, staat erin. Ze wilden hem niet tegenhouden om op de campus te komen.

Maar binnen de faculteit Bouwkunde zou hij steeds meer studenten en medewerkers vertellen dat hij eigenlijk een TU/e-medewerker is die al vele jaren niet betaald wordt. “Daardoor ontstond er helaas overlast en was er sprake van gevoelens van onveiligheid bij onze studenten en medewerkers”, schrijft de universiteit. “Dat is voor de universiteit een keerpunt geweest.” Sindsdien mag hij niet meer in de lokalen van de TU/e lesgeven. Op de campus blijft hij welkom, aldus de universiteit.

Waarom hij is ontslagen? Volgens een vonnis van de Centrale Raad van Beroep deed hij te weinig onderzoek en kwam hij in ernstige conflicten met collega’s. Zelf zegt hij meldingen te hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag.

Verrast

Regterschot zelf is verrast door de vele positieve reacties op het NRC-artikel, zegt hij tegen Cursor, het onafhankelijke nieuwsplatform van de TU Eindhoven. Cursor had al eerder over hem geschreven, in het kader van ‘aanvullend onderwijs’ aan de universiteit.