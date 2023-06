‘Muzikanten zonder talent’ gezocht voor Avansband

Eva Gurp

‘Heb jij geen muzikaal talent, wil je éindelijk iets doen waar je ouders trots op kunnen zijn en heb je interesse om in een band te spelen?’ Met die oproep hoopt Informaticastudent Eva van Gurp geïnteresseerde Avansstudenten te vinden om samen een band te vormen.

“Geen talent hebben is namelijk geen probleem. Dat heb ik zelf ook niet”, vertelt de tweedejaarsstudent Informatica Eva van Gurp lachend over haar oproep met een cynische noot. “Serieusheid past niet bij de sfeer die ik met mijn band wil. Luchtig en chill is waar ik voor ga. Het lijkt me gewoon leuk om met leeftijdsgenoten samen muziek te maken en een band te vormen. Zelf speel ik al tien jaar gitaar, maar ik heb nooit vrienden gehad die ook een instrument bespelen. Toen dacht ik: op school worden vaker oproepjes gedaan, laat ik het daar eens proberen. Alleen muziek maken is al leuk, laat staan om met elkaar die liefde te delen.”



Greenday

Eva zoekt studenten uit de regio Den Bosch om samen punk-, rock- en grungemuziek mee te maken. Dat is muziek met veel gitaar- en bass. “Het mag wel wat grover zijn. Harde muziek met een snel tempo, dat is mijn favoriete muziek”, aldus de Avansstudent, die bands als Greenday en Pup als voorbeeld noemt. Hun muziek inspireerde mij om zelf muziek te gaan maken.”

Het liefst vormt Eva straks een band samen met drie of vier andere studenten van de hogeschool. Meer kan maar is niet wenselijk, vanwege de moeilijkheden die een grotere muziekgroep met zich meebrengt. “Dat wordt te druk. Je moet dan heel erg aan elkaar wennen en logistiek gezien is het lastig om af te spreken. Je moet dan ook goed op dezelfde lijn zitten”, zegt ze. Tegelijkertijd ziet ze ook dat een grote band voordelen heeft. “Je hebt dan meer mogelijkheden om je te uiten als band en een unieke sound te maken.”

Een nummer van de band Pup

Ervaring geen vereiste

Het hebben van muzikale ervaring is daarbij niet belangrijk. “Het kan ook leuk zijn om dat samen te leren. Het proces om samen een band te vormen is wat me leuk lijkt. Het eindresultaat is niet het belangrijkste, het met andere mensen gezellig zitten en muziek maken wel.”

De poster die Eva had opgehangen bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

In eerste instantie lijkt het de gitariste vooral leuk om samen te jammen en al bestaande nummers te spelen. Maar in de toekomst sluit ze niet uit dat ze ook gaan optreden als band, als het klikt. “Dat zou een mooi doel zijn om naartoe te werken. Het ergste dat kan gebeuren, is dat het niets wordt. Maar het kan ook wél een succes worden, dus ik hoop dat studenten ervoor gaan en zich bij me melden”, zegt ze. “Misschien worden we dan wel wereldberoemd. Je weet maar nooit!”



Heb jij interesse om samen met Eva muziek te maken? Dan kun je haar appen op 0622039986 of de QR-code van de poster scannen.