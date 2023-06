Petitie voor verplichte stagevergoeding

Illustratie: Joris Habraken

Het Interstedelijk Studenten Overleg en studenten en jongeren van vakbond CNV zijn vandaag een petitie gestart voor een verplichte stagevergoeding. Ze willen dat alle studenten in mbo, hbo en wo hetzelfde bedrag krijgen.

De helft van alle studenten krijgt geen stagevergoeding, bleek vorig jaar uit een onderzoek van ResearchNed. Dat geldt vooral voor de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, waar het vaakst stage wordt gelopen.

“Studenten zien hun inkomsten wegvallen zodra ze stage moeten lopen”, zegt ISO-voorzitter Terri van der Velden. “Want een fulltime stage is amper te combineren met een bijbaan.” Daarom is ze samen met de jongerentak en studententak van vakbond CNV een online handtekeningenactie begonnen. Die is nu bijna 800 keer ondertekend.

Gelijke behandeling

De verplichte maandelijkse vergoeding zou voor studenten in mbo, hbo en wo even hoog moeten zijn, stelt de petitie. Vooral mbo-studenten krijgen nu vaak een lager bedrag of helemaal geen vergoeding.

Over de precieze hoogte van die vergoeding zijn de organisaties het niet eens. Wel zou het ten minste om 408 euro per maand moeten gaan, zegt Van der Velden desgevraagd. Dat is de gemiddelde vergoeding die stagairs nu ontvangen.