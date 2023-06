Run op nieuwe basisbeurs

Illustratie: Esmee Rops

Enkele tienduizenden studenten en aankomende eerstejaars hebben de basisbeurs al aangevraagd, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gisteren was de eerste dag dat het kon.

Vanaf deze week kunnen studenten zich bij studiefinancier DUO melden voor de nieuwe basisbeurs. Ze krijgen hem niet automatisch en moeten de beurs zelf aanvragen als ze er recht op hebben.

Als ze dat voor 1 september doen, krijgen ze de eerste betaling al in september, belooft DUO. Veel studenten hebben er vaart achter gezet. Maandagmiddag om vier uur stond de teller op 33.500 aanvragers en dinsdagmorgen waren dat er al 61 duizend, meldt DUO.

Campagne

De dienst is een campagne gestart met de slogan ‘Jouw basis, jouw beurs’ om studenten over de veranderingen voor te lichten. Wie al studiefinanciering heeft aangevraagd (bijvoorbeeld een lening of een ov-studentenkaart), krijgt “persoonlijk bericht over het aanvragen van de basisbeurs”.

Vanaf september kunnen studenten 110 euro per maand krijgen als ze bij hun ouders wonen en 275 euro als ze op kamers gaan. Die laatste groep krijgt er komend studiejaar bovendien nog 164 euro bovenop vanwege de inflatie.

De basisbeurs is aanvankelijk een lening, die pas kwijtgescholden wordt als je binnen tien jaar afstudeert. Anders moet je alles terugbetalen.

Deel

Nieuwe studenten hebben er voor de nominale duur van hun opleiding recht op. De huidige studenten kunnen een deel krijgen, als ze nog niet te lang hebben gestudeerd. Studenten die de basisbeurs deels of helemaal zijn misgelopen, krijgen een tegemoetkoming (359 euro per gemist jaar).