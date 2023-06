STAP-budget alleen nog bij erkende opleiders

De STAP-subsidie, die dit jaar afloopt, mag van het kabinet per september alleen nog besteed worden bij erkende opleidingen of cursusleiders met een kwaliteitskeurmerk.

In de Voorjaarsnota stond dat het STAP-budget na dit jaar wordt wegbezuinigd. Maar tot die tijd is er nog wel 102 miljoen euro beschikbaar. Dat geld kan vanaf september alleen nog besteed worden aan onderwijs bij OCW-erkende opleidingen.

Dit schrijven ministers Karien Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dennis Wiersma (Onderwijs) aan de Tweede Kamer. Ze overwegen nog of ook kortere cursussen worden toegestaan, als ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Op deze manier zal het budget gerichter worden ingezet, menen ze. Het gaat dan naar scholing waar deelnemers op de arbeidsmarkt werkelijk iets aan hebben, staat in hun brief.

Omstreden

STAP-subsidies raakten omstreden omdat er ook vreemde cursussen mee gefinancierd werden: van edelsteentherapie tot beleggen in cryptomunten. Verder verhoogden sommige opleiders de prijzen van hun cursussen, omdat de overheid toch wel zou betalen.

Donderdag bleek uit een rondvraag van omroep BNR verder dat het UWV 2,6 miljoen euro heeft uitgekeerd aan cursusaanbieders terwijl hun cursisten nooit of nauwelijks zijn komen opdagen.

Na verloop van tijd kwamen er wel scherpere regels en werd het systeem verbeterd. Studenten zouden de subsidies bijvoorbeeld ook voor meerjarige opleidingen kunnen gaan aanvragen. Maar toch wordt de stekker eruit getrokken. Het kabinet moet bezuinigen.

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil wel structureel blijven investeren in andere vormen van bij- en omscholing. Die plannen staan bekend onder de noemer ‘leven lang ontwikkelen’. Vorig jaar zijn er al plannen bekendgemaakt, zoals regelingen voor scholing in tekortsectoren als zorg, het onderwijs, techniek en ict. Ook kunnen mensen subsidie krijgen als ze zich willen bekwamen in de ‘energie- en grondstoffentransitie’.

In juli is er ook een STAP-ronde, maar dan gelden de nieuwe eisen nog niet.