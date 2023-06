Student in het buitenland: voor Avansstudent Laura een droom die uitkomt

Laura in Australië

Voor haar stage zit Laura Franse, derdejaarsstudent Business Administration in Breda, helemaal aan de andere kant van de wereld. Ze ruilde Nederland in voor Australië en zit inmiddels al vier maanden in Brisbane. ‘’Toen ik in het vliegtuig zat dacht ik: oh god, wat heb ik nou weer gedaan.’’

Laura had altijd al de droom om naar het buitenland te gaan. Met school leek haar een goede mogelijkheid. ‘’Ik zocht een stageplek voor mijn derde jaar en had het hierover met mijn ouders. Via een collega van mijn moeder ben ik terechtgekomen bij het bedrijf waar ik nu zit.’’ De student loopt een halfjaar stage bij Frucor Suntory, een bedrijf dat een divers assortiment aan bekende dranken in Azië Pacific produceert. Hier doet ze onderzoek naar beschadigingen die de producten oplopen tijdens transport en in de magazijnen.

Spannende stap

Aan de andere kant van de wereld zitten is niet altijd makkelijk. Vooral in het begin had Laura het er soms wel eens moeilijk mee. ‘’Toen ik aankwam moesten er nog best veel dingen geregeld worden. Je bent helemaal alleen in een vreemd land. Door het tijdsverschil kan je ook niet even makkelijk met vrienden en familie bellen of praten. Het was echt een hele spannende stap.’’ Ondanks dat het begin even wennen was, heeft de wereldreizigster nooit spijt gehad. ‘’Je leert heel veel over jezelf. Je leert echt zelfstandig te zijn en op je eigen benen te staan.’’

Andere wereld

Australië was voor Laura altijd al een land dat ze graag wilde bezoeken. ‘’Sinds de eerste keer dat ik met Australië te maken kreeg, dat was tijdens de aardrijkskundeles, wilde ik er al naartoe. Het land zag er heel gaaf uit, heel anders dan Europa.’’ Niet alleen over het land, maar ook over de stad Brisbane is de Avansstudent erg enthousiast. Brisbane is een grote stad, gelegen in het oosten van Australië. ‘’Het is best wel een nieuwe en veilige stad. De sfeer die er hangt is gezellig en leuk.’’ Vanuit Brisbane kan je ook naar veel andere plekken toe. Zo liggen er twee kustplaatsen dichtbij Brisbane. ‘’Je kan gewoon een weekendje weg en dan ben je voor je gevoel in Australië in een andere wereld. Het zorgt ervoor dat je even helemaal weg bent uit je dagelijkse omgeving en dat heb je in Nederland toch minder snel.’’

Weekendjes weg gaat de student dus ook regelmatig. Het leukste wat ze tijdens haar tijd in Australië tot nu toe heeft gedaan, is een weekend naar Byron Bay. ‘’Met een groep vrienden zijn we daarheen gegaan. Er hangt een hele chille, relaxte, surfing beach vibe. Ik heb daar ook leren surfen.’’

Uit je vertrouwde bubbel

Op de vraag of ze andere studenten zou aanraden om een semester in het buitenland te studeren, zegt Laura volmondig ja. ‘’Ik denk dat het goed is voor mensen om zoiets een keer mee te maken. Dat je uit je vertrouwde bubbel bent. Je moet wel weten dat het niet altijd even makkelijk is en dat je uit je comfortzone moet stappen. Maar ik zou het zeker aanraden.’’