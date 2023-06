Studentondernemer Adelina verkoopt zes fruitsappen: ‘Hopelijk kan ik hier mijn werk van maken’

Adelina Sylejmani

Een biologisch sapje, zonder kunstmatige toevoegingen. Dat vormt het concept van Dutch Juices, opgezet door student Business Innovation Adelina Sylejmani. De tweedejaarsstudent startte het bedrijf in coronatijd op en verkoopt inmiddels zes smaken.

Het was een doorn in het oog van Adelina: mensen die massaal naar de supermarkt gingen om sapjes uit de koeling te pakken, in de veronderstelling dat ze daarmee een gezond product kochten. Want waar veel producenten er volgens haar alles aan doen om te lijken alsof het een verantwoorde keus is om hun producten te kopen, is dat niet altijd het geval. ‘’Mensen weten niet dat er veel suiker en water in dat soort producten zit, in plaats van sap. Dat wilde ik veranderen’’, vertelt de tweedejaarsstudent. ‘’Ik wilde 100% sap verkopen, echte kwaliteit leveren.’’



Dat de Avansstudent bij een gezond product uitkwam om haar onderneming in te starten, komt niet uit de lucht vallen. Haar familie heeft een bedrijf dat zich richt op de verkoop van bioproducten. ‘’Daardoor ben ik zelf ook altijd erg geïnteresseerd geweest in bioproducten’’, zegt ze.



Geen geur- en kleurstoffen

Adelina verkoopt met Dutch Juices momenteel zes verschillende sappen, bestaande uit 100 procent natuurlijk sap. Haar producten bevatten geen geur- en kleurstoffen en suikers. Dat komt doordat het sap wordt gepasteuriseerd. Dat houdt in dat het tot een bepaald aantal graden wordt opgewarmd, waardoor de bacteriën worden verwijderd en de vitamines en mineralen behouden blijven. ‘’Zo blijft het beste over om te bottelen in flessen van 250 mililiter. Perfect om mee te nemen in je tas of naar school.’’

Dutch Juices

Nieuwe smaken

Nieuwe smaken voor Dutch Juices bedenkt Adelina zelf en in samenspraak met het bedrijf dat de productie uitvoert. ‘’We gaan net zo lang door tot we de juiste smaak hebben gevonden. Omdat ik een pietje precies ben, doe ik er alles aan om tot de juiste smaak te komen. Pas wanneer we tevreden zijn, gaan de smaken in de verkoop’’, vertelt ze.

Verkoop in Avanskantines

Het verkopen van de sappen gebeurt nog niet zo lang, dus verkoopcijfers kan de ondernemende student nog niet geven. Wel merkt ze dat er veel interesse is in haar product. Zo staat ze zaterdag op de markt in Weert met haar product, probeert ze ziekenhuizen en kantines te bereiken en deelde ze haar producten al eens uit tijdens een diploma-uitreiking op Avans. ‘’Dat was heel leuk. Ik verwachtte niet dat studenten mijn sapjes lekker zouden vinden, omdat ze van specifieke smaken houden. Mijn sapjes zijn van puur fruit, dat is heel anders dan bijvoorbeeld Fanta’’, aldus Adelina. Om Dutch Juices ook in Avanskantines aan te kunnen bieden, is een doel. ‘’Er worden nu namelijk heel wat ongezonde frisdranken verkocht.’’





Etiketten

In de jaren tussen 2019 en nu, verrichtte Adelina onderzoek naar haar concurrenten en wet- en regelgeving. Want zomaar iets op de markt te brengen kan niet, daar komt heel wat bij kijken. Zo moet je houden aan regels op het gebied van lettertypegebruik op etiketten en de grootte van letters, en mag je niet zomaar elk ingrediënt in sappen verwerken. ‘’Ook dat vond ik leuk. Ik ontwikkel mezelf continu en haal het uiterste uit mezelf. Ik doe alles om mijn bedrijf een succes te laten worden’’, zegt Adelina. ”Er komt wel veel bij kijken als het gaat om belastingen. Als beginnende ondernemer vind ik dat nog lastig en hoop daar daar in de loop der jaren dan ook nog in te kunnen groeien.”

Wat de Avansstudent bij haar studie leert, zoals het maken van een SWAT-analyse of een business case, kan ze direct inzetten bij haar bedrijf. Mede daardoor is de combinatie van studeren en ondernemen goed te doen. Nu haar bedrijf up and running is, wil ze in de toekomst groeien. ‘’Ik wil in zoveel mogelijk restaurants en kantines gaan staan, met meer smaken zoals passievrucht. En ik wil grotere flessen gaan verkopen’’, vertelt ze hoopvol. ‘’Hopelijk kan ik hier mijn werk van maken. Ik vind het heel leuk, en merk dat mensen enthousiast zijn. Met mijn sappen lever ik een lekker product. Dat hoop ik te kunnen blijven doen.’’