Thijs en Timo studeren af met een 10: ‘Onze begeleider zei dat hij precies hetzelfde had gedaan’

Timo (links) en Thijs

Bij hun stagebedrijf Wefabricate zetten Werktuigbouwkundestudenten Thijs van den Bijgaart en Timo de Graauw een volledig automatische assemblagelijn op voor kunststof dopjes. Ze deden dat zo goed, dat het de afstudeerders een 10 opleverde.

De afgelopen vijf maanden liepen Thijs en Timo stage op de automatiseringsafdeling van Wefabricate. Ze kregen als opdracht zelf een assemblagelijn op te zetten waarin dopjes, bestaande uit vier onderdelen en van verschillende groottes, automatisch in elkaar worden gezet. Een werkende machine, dat was het doel.

Van het bedrijf kregen de twee studenten veel vrijheid. “We begonnen met het inplannen van gesprekken, om te horen wat de wensen en eisen waren”, vertelt Timo. “Aan de hand daarvan hebben we ons plan opgebouwd.” Thijs: “Op school leerden we gestructureerd te werken. Dat konden we op deze opdracht mooi toepassen. We deden eerst vooronderzoek, hebben veel getest en kwamen toen tot een concept. We hadden een duidelijk doel voor ogen, ondanks dat de opdracht heel vrij was.”

Deadlines

“Doordat we tijdens onze opleiding veel technische kennis hebben opgedaan, konden we sneller een machine ontwerpen”, zegt Timo. Toch hadden de studenten al hun tijd hard nodig. Ze werkten in de vakantie door en ook af en toe tot tien uur ’s avonds. “Om de door onszelf opgelegde deadlines te halen”, vertelt Thijs. “Onze planning klopte, dus we waren best relaxed. De spullen die we bestelden, waren op tijd binnen.” Timo: “Twee weken voor onze afstudeerzitting leverden we het verslag al in. Toen hadden we nog tijd om de machine op te bouwen, te testen en aan te passen.”

Die 10 zagen de studenten niet aankomen. “Het is een compliment dat we van de docenten hebben gekregen, het was een mooi moment”, zegt Thijs. Timo voegt eraan toe: “Onze begeleider vanuit het bedrijf zei dat hij precies hetzelfde had gedaan als hij een machine had moeten bouwen. Er zijn altijd wel dingen die beter of anders kunnen, maar dit is het maximale resultaat wat we konden behalen.”

Contract

“In vijf maanden hebben we iets moois neergezet”, vindt Timo. Daar lijkt het bedrijf het mee eens te zijn, want de twee studenten tekenden er inmiddels een contract. “Hopelijk kunnen we verder met ons project.” Nog geen vakantie voor de afstudeerders dus, ze werken gewoon door.