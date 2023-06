Tijdelijke versterking College van Bestuur: Frank van Hout als interim-bestuurder aangesteld

Frank van Hout

Frank van Hout is door de Raad van Toezicht van Avans aangesteld als interim-bestuurder in het College van Bestuur (CvB). Met het oog op het vertrek van Sarah Wilton-Wels in september en om in te spelen op de tijdelijke afwezigheid van voorzitter Philippe Raets, is hij tijdelijk benoemd.

Frank van Hout heeft ervaring als bestuurder in het onderwijs. Zo was hij dertien jaar werkzaam als bestuurder bij ROC Friesland College. Eind 2021 startte hij zijn eigen bedrijf en sinds maart 2022 werkt hij op interim-basis als regiodirecteur van Yuverta, een grote vmbo- en mbo-instelling met 52 vestingen. Daarnaast was hij lid van het bestuur van de MBO-Raad, in die hoedanigheid is het hbo geen onbekend terrein voor hem.

Van Hout is afkomstig uit Brabant maar woont met zijn gezin in Heerenveen. “Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan in het hbo onderwijs. Voor, maar ook vooral mét de mensen van Avans. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Jacomine, Sarah en de medewerkers Avans tot een succes kunnen maken.”

“We zijn erg blij met de benoeming van Franks als tijdelijk lid van het CvB. Hij is gezien zijn ervaring als bestuurder in het onderwijsland een zeer welkome en solide aanvulling. Samen met Jacomine en Sarah zal hij de Ambitie 2025 op koers houden, implementeren en hier vorm en uitvoering aan geven”, zegt vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Josephine de Zwaan in een bericht van Avans.

Bestuurlijke continuïteit

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het CvB: “We zien uit naar de komst van Frank. Niet alleen als welkome collega, maar ook om de bestuurlijke continuïteit te garanderen, in het bijzonder op de bedrijfsvoering portefeuilles. We zijn blij met de samenwerkingen met het perspectief dat Frank al snel kan starten.”

Samen met vicevoorzitter Jacomine Ravensbergen wordt bekeken wanneer en op welke wijze de verschillende portefeuilles worden onderverdeeld.