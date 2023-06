Voor weinig geld wat lekkers scoren? Met Too Good To Go-app kan dat nu ook bij Avanskantines

Avanskantine aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Avanscateraar Eurest verkoopt vanaf nu via Too Good To Go-app overgebleven producten uit de kantine. Aan het einde van de dag koop je bijvoorbeeld, als je geluk hebt dat die nog over is, je favoriete broodje, frisdrank of koek voor een prikkie.

In de Avanskantines hangen posters met daarop een QR-code die je kunt scannen om te zien wat voor producten er in de Too Good To Go-pakketten zitten. Het aanbod staat dus niet (altijd) openbaar in de app.

Leftovers

Zo’n Too Good To Go-pakket kun je op allerlei verschillende plekken ophalen. Naast supermarkten, bakkers of tankstations kun je dus ook terecht bij de kantines van de hogeschool. In zo’n pakket van Avans zitten producten die bijna over de datum zijn en niet meer verkocht kunnen worden, of dat wat er over is aan broodjes van de lunch of leftovers van de avondmaaltijd.