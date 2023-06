‘Vraag die aanvullende beurs gewoon aan’

Illustratie: Joris Habraken

Met brieven en voorlichting probeert DUO studenten te winnen voor de aanvullende beurs. Toch blijven sommige studenten die mislopen. Maar het gaat steeds beter, schrijft minister Dijkgraaf.

Bijna 200 duizend studenten hebben in 2021 een brief van studiefinancier DUO gekregen: willen ze misschien de aanvullende beurs aanvragen? Ook zijn er campagnes op sociale media en op scholen.

Studenten kunnen de aanvullende beurs gewoon aanvragen. Dan checkt DUO of ze er inderdaad recht op hebben. Dat is onder meer afhankelijk van het inkomen van de ouders, maar ook van het aantal studerende broers en zussen.

Niet geschoten…

Je zou denken: niet geschoten is altijd mis. Maar één op de vier studenten met recht op een aanvullende beurs vraagt hem niet aan, bleek uit een studie van het CPB over het jaar 2018 (en voor 2019 blijkt dat hetzelfde). Een deel van deze studenten sluit wel een lening af. Dat is zonde, want zo’n lening kan nooit gunstiger uitpakken dan de aanvullende beurs.

De campagnes van DUO wierpen vruchten af, meldt minister Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. In het hoger onderwijs steeg het aantal aanvragen in 2021 met 35 procent ten opzichte van 2019.

Maar een ingreep in januari van dit jaar heeft nog beter geholpen. Bij het aanvragen van studiefinanciering staat de aanvullende beurs nu standaard ‘aangevinkt’. Studenten moeten dus een vinkje weghalen als ze per se geen aanvullende beurs willen. “De eerste resultaten zijn positief”, schrijft Dijkgraaf, “sinds begin dit jaar is het aantal aanvragen met 24 procentpunt gestegen.” Het ging van 69 naar 93 procent, meldde hij eerder.

Betere voorlichting

Toch kan de voorlichting beter, vermoedt hij. In samenwerking met studentenorganisaties ISO en LSVb (en JOB voor het mbo) wil hij de communicatie en dienstverlening versterken. “Ik wil dit bewust breder trekken naar alle zaken die aankomend studenten moeten regelen als ze gaan studeren.”

Hij laat bijvoorbeeld uitzoeken “hoe decanen en mentoren beter kunnen worden ondersteund bij de voorlichting aan hun leerlingen en studenten over regelzaken als de aanvullende beurs”, schrijft de minister.

Er komt ook meer aandacht voor de uitzonderlijke situatie van studenten met een ernstig, structureel conflict met een van hun ouders. Zij kunnen vragen om het inkomen van die ouder buiten beschouwing te laten bij de aanvraag voor de aanvullende beurs.

Dijkgraaf wil dat ook iets makkelijker maken. Nu moeten deze studenten een verklaring meesturen van uitgerekend die ene ouder. Dijkgraaf: “De verklaring van de weigerachtige ouder kan tot pijnlijke situaties leiden, omdat de student contact moet opnemen met de ouder waarmee een conflict is.” Hij kijkt of het ook zonder kan, zonder dat het te makkelijk wordt om dan te gaan frauderen.