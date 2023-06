Winnaars Onderwijspremie bekend

De Haagse Hogeschool

Zes onderwijsteams van hogescholen en universiteiten ontvingen de Nederlandse Onderwijspremie. NHL Stenden en de UvA hebben de eerste plaats in de wacht gesleept. Voor het eerst deden ook mbo-instellingen mee.

Minister Dijkgraaf heeft de premies donderdag uitgereikt aan de winnaars en de nummers twee en drie tijdens Comeniusfestival in Nieuwegein. Met prijzen tussen worden onderwijsvernieuwers in het hbo en wo beloond. Dit jaar deden ook voor het eerst mbo-instellingen mee. Binnen elke onderwijssector kreeg de eerste plek 1,2 miljoen euro, de tweede 800 duizend euro en de derde plek 500 duizend euro.

Zusters

Het winnende team in het hbo kwam van NHL Stenden. Zij ontwikkelden simulatieonderwijs waarmee studenten konden oefenen met verpleegkundige beroepssituaties en konden ervaren hoe het is om een bepaalde aandoening, zoals dementie, te hebben. Zo zijn ze minder afhankelijk van de schaarse stageplekken in de zorgsector.

De tweede plek was voor een team van de Haags Hogeschool dat kritisch denken bij studenten simuleerde. De derde plaats was voor een team van Windesheim dat een nieuwe leeromgeving voor het deeltijdonderwijs heeft bedacht.

‘Placemaking’

De eerste plek in het wo was voor het zogenoemde ‘placemaking’-project van de Universiteit van Amsterdam. Daarin werken studenten samen met lokale partijen om ruimtes op en rond universiteitscampussen te verbeteren. Zo maakten studenten onder meer plannen om drugsafval in een plantsoen te verminderen.

Een team van het Radboud UMC en de Radboud Universiteit eindigde tweede met een project om het mentale welzijn van geneeskundestudenten te bevorderen. Universiteit Twente kreeg het brons voor een project dat docenten bij technische natuurwetenschappen minder afhankelijk maakt van dure laboratoria.

In het mbo gingen prijzen naar projecten die zich bezighouden met interdisciplinair onderwijs, talentontwikkeling en onderwijs voor krimpregio’s.

Netwerk

De Nederlandse Onderwijspremie wordt toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het wil de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs verbeteren door onderwijsonderzoek te coördineren en financieren.

Onder het NRO valt sinds 2021 ook het ComeniusNetwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, dat de jaarlijkse Comeniusbeurzen verdeelt.