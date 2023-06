Zes tips om de laatste schoolweken door te komen

Foto: Stocksnap via Pixabay

Met het einde van het schooljaar in zicht, kunnen de laatste weken erg chaotisch en stressvol zijn. Maar met de juiste aanpak kun je deze periode succesvol doorkomen. Punt geeft je zes tips om de laatste weken te overleven.

Plannen

Wat doe je als veel dingen te doen hebt? Juist ja, plannen! Probeer de komende weken goed te plannen. Kijk naar de taken en projecten die je moet doen en stel aan de hand hiervan een realistische planning op. Met een goede planning blijf je georganiseerd en zorg je ervoor dat je later niet met de handen in het haar zit. Ook kan plannen veel voldoening geven. Het kan motiverend werken om te zien dat je taken van je planning afrondt.

Pauze

Neem pauzes: het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen tijdens het studeren. Ga lekker buiten een frisse neus halen, eet en drink wat of plof even lekker op de bank. Pauzes geven je rust in je hoofd, zodat je later weer met volle concentratie te werk kan gaan. Onze hersenen kunnen niet te lang achter elkaar op volle kracht draaien. Als je moe wordt, kunnen je hersenen niet tot rust komen, waardoor je minder effectief te werk gaat. Door een korte pauze ‘resetten’ je hersenen als het ware, waarna je weer volle bak aan de slag kan.

Vakantie boeken

Mocht je het nog niet hebben gedaan, boek dan een vakantie. Om de laatste, drukke weken van het schooljaar door te komen, is het fijn om iets leuks te hebben waar je naar uit kan kijken. Dus trommel je vrienden bij elkaar en zoek een leuke vakantiebestemming uit! Zo heb je iets waar je naartoe kan werken terwijl je je moed bij elkaar raapt voor de laatste loodjes.

Heb jij nog geen vakantie geboekt? Kijk dan hier voor tips om goedkoop een vakantie te boeken.

Hoe boek je een goedkope vakantie? | Vakanties.nl 🌞

Blijf rustig

Ondanks dat het einde van het schooljaar erg chaotisch, druk en stressvol kan zijn, is het belangrijk om je niet te druk te maken. Houd je doel voor ogen en focus je daarop. Herinner jezelf dat het einde in zicht is en dat je je best doet. Beloon jezelf voor je inzet, om het ook een beetje leuk te houden.

Probeer bijvoorbeeld een keer meditatie

Prioriteiten stellen

Het is lekker weer, de vakantie komt eraan en eigenlijk heb je geen zin meer om iets aan school te doen. Voor veel mensen een herkenbare situatie. In die positie is het heel makkelijk om een terrasje met vrienden boven een middag studeren te kiezen. Een begrijpbare, maar geen slimme keuze. Probeer de komende weken prioriteiten te stellen. Kijk naar wat je allemaal écht moet doen en richt je daarop. Wanneer de vakantie eindelijk daar is, is er genoeg tijd om leuke dingen te doen.

Hulp

Vraag om hulp. Zoek wanneer nodig naar ondersteuning. Als je worstelt met bepaalde onderwerpen of taken, twijfel dan niet om hulp te vragen. Praat met je medestudenten, docenten of ouders. Door middel van je omgeving kom je misschien tot nieuwe inzichten waar je weer mee verder kan.