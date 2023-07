Afstudeerduo Oliwia Migas en Esmeralda van Werkhoven wint De Vaan-prijs

Oliwia Migas en Esmeralda van Werkhoven, de winnaars van de De Vaan-prijs

De prijs voor de meest bijzondere afstudeerproductie bij Communication & Multimedia Design (CMD) gaat dit jaar in Den Bosch naar Oliwia Migas en Esmeralda van Werkhoven. De twee winnen de De Vaan-prijs voor hun project ‘Power ON‘, dat een blik geeft op hoe Artificial Intelligence verkiezingen van de toekomst kan beïnvloeden. Het is de eerste keer dat een duo de prijs wint.

De prijs werd op dinsdagavond uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Het winnende project moet experimenteel zijn, verbindend en naar buiten gericht. De jury was vooral te spreken over de actualiteit van het onderwerp en het zoeken van oplossingen op een kritische manier van de twee CMD-studenten. ”Het project was experimenteel en goed doordacht”, vertelde docent Camiela Warringa over de productie.



Oud-winnares Amber van de Ven en Janne van Wijnen, beleidsmedewerker Cultuur van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, reikten De Vaan-prijs uit. Die komt met een geldbedrag van duizend euro van de gemeente en 250 euro van Avans.