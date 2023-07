Drie ORM-docenten met pensioen: ‘Onwennig, maar na zoveel mooie jaren is het goed geweest’

Gerard Rijsdijk (l), Liliane van Suijlen (m) en Theo Swart (r) verlaten de opleiding Ondernemerschap & Retail Management en gaan met pensioen

Het is een van de laatste keren dat Gerard Rijsdijk, Theo Swart en Liliane van Suijlen door de gangen van Avans lopen. De drie docenten van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in Den Bosch nemen afscheid en gaan met pensioen. Voor ze definitief vertrekken, blikken ze met Punt terug op hun loopbaan.

De rode loper ligt uit, disco-lichten verlichten de gangen en er klinkt gezellige muziek aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Je zou bijna denken dat het feestgedruis speciaal voor de drie afscheidnemende docenten Gerard Rijsdijk, Theo Swart en Liliane van Suijlen is. Toch is het niet voor hen maar voor onder andere hun net-afgestudeerde studenten die hun diploma komen ophalen en Avans uitzwaaien. De docenten vierden hun afscheid al een week eerder. En dat was een bijzonder moment. “Er kwam een enorme golf van waardering over ons heen”, aldus Van Suijlen.

Rijsdijk, Swart en Van Suijlen waren 17, 15 en 18 jaar werkzaam bij Avans. In die tijd werkten ze veel samen. Alle drie noemen ze hun tijd bij de hogeschool leerzaam, inspirerend en afwisselend. “Ik heb alle jaren genoten, samen hebben we veel gelachen en iedereen werkte met een enorme drive”, vertelt Swart. “Er zijn zoveel gemeenschappelijke ervaringen en herinneringen, die koester je voor altijd.”

Geëxplodeerd

“Toen ik startte bij Avans, telde de opleiding zo’n 80 studenten en nu hebben we er meer dan 200”, zegt Rijsdijk. “Zeg maar gerust dat het aantal studenten geëxplodeerd is”, vult Swart hem aan. De voltijdopleiding ORM staat al verschillende jaren op nummer één, net als de duale variant waar Swart veel lesgaf. “Dat zijn ook echt wel hoogtepunten uit onze carrières”, zegt hij.

De verbinding tussen het werkveld en de opleiding ORM kenmerkt zich als zeer betrokken, stellen de docenten. “We stellen heel vaak de vraag wat het werkveld nodig heeft van ons”, vertelt Van Suijlen. “Er wordt van buiten naar binnen gedacht en de materie die wij binnen de opleiding aanbieden, moet op het werkveld aansluiten”, zegt zij. “Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven bij de ontwikkelingen die spelen in de branche.”

Zo komen bij de voltijdopleiding regelmatig gastsprekers en opdrachtgevers uit het werkveld langs. De duale opleiding werkt samen met supermarkt Jumbo en fastfoodketen McDonalds. “Studenten volgen één dag in de week les en de rest van de week werken ze”, legt Swart uit.

Het onderwijs is volgens de docenten continu in ontwikkeling. Een van die ontwikkelingen is het duurzaamheidsdenken dat de studenten ORM als anker meekrijgen. “Vroeger hield je je bezig met customer journey, nu is ook impact journey van belang. Als opleiding willen we responsible retailers opleiden”, vertelt Van Suijlen. Door e-commerce is de retail ook in een stroomversnelling gekomen”, zegt Rijsdijk. “Digitalisering speelt een enorme rol in de ontwikkeling van de opleiding. Daar speelden we op in en hebben we onze lesstof op aangepast.”

Verbinding

Belangrijk om te benoemen: er zijn veel hoogtepunten, maar toch ook enkele dieptepunten. “Het staat me nog steeds bij dat een van onze studenten verongelukte. Dat had zo’n impact op mij en de klas”, zegt Swart. Een meer recent dieptepunt waar de docenten met gemengde gevoelens op terugkijken is de covid-periode. “Binnen de opleiding zijn we erg van de verbinding”, vertelt Van Suijlen. “Dat viel compleet weg. Op allerlei manieren probeerden we dat in stand te houden via de digitale weg maar dat voelde niet als volwaardige verbinding.” Dat gevoel houdt ook Rijsdijk aan die periode over. “Laatst beoordeelde ik een student die ik niet herkende. Zij kende mij wel, maar omdat ze veel les had gekregen via Teams wist ik niet wie ze was. Dat is jammer.”

Mooie timing

Met een dubbel gevoel nemen Rijsdijk, Swart en Van Suijlen afscheid van Avans. Toch zijn ze wel toe aan hun pensioen. “Het is een mooie timing om nu te stoppen”, vindt Swart. Hij doelt op de Ambitie2025 die voor de deur staat. “Het is goed om daarom nu af te zwaaien, want hoewel we niet vies zijn van hard werken, gaat het dat wel zijn om die switch te maken. Vooral voor ons als docenten op leeftijd”, zegt lachend.

De herclustering van de academies zorgde bovendien voor een nieuwe werkwijze. Waar de opleiding ORM voor die tijd alleen gehuisvest was op de Onderwijsboulevard, zit nu ook een gedeelte op het Stationsplein. De drie zijn van mening dat daardoor de binding tussen collega’s wegvalt. “Collega’s waar ik veel mee omging en mee samenwerkte, zitten telkens op andere locaties dan ik”, vertelt Rijsdijk. Het is volgens hen een misvatting dat er wordt samengewerkt als je mensen onder één en dezelfde academie plaatst. “Die samenwerking komt alleen tot stand als je samen projecten doet en vakken geeft.”

Vrije tijd

Met het einde van hun loopbaan in zicht, hebben de docenten al goed voor ogen wat ze met hun vrije tijd gaan doen. En toevalligerwijs hebben ze grotendeels hetzelfde idee: reizen. Rijsdijk heeft een stedentrip naar Lissabon op het oog, Swart vertrekt naar Dublin en Van Suijlen gaat naar Georgië en Armenië.