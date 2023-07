Nieuwbouw Avans en studentenwoningen aan Onderwijsboulevard van start

Een aantal van de partijen die betrokken gaat zijn bij de bouw van het nieuwe Avansgebouw. Met CvB-lid Sarah Wilton-Wels in het midden.

De bouw van een nieuwe Avanslocatie en 125 studentenwoningen aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch, dat Campus300 gaat heten, gaat op 10 juli officieel van start. Donderdagochtend werd er feestelijk bij stilgestaan, met een samenkomst van betrokken partijen en een zandtovenaar die het symbolische startsein gaf.



Bij het informele samenkomen beklommen verschillende partijen het podium, onder wie Sarah Wilton-Wels van het College van Bestuur van Avans. Zij sprak haar vreugde uit over de start van de bouw, wat toen de plannen gemaakt werden “zo simpel” leek. “Tot er iets ingrijpends gebeurde: de oorlog in Oekraïne. Die had impact op ons allemaal. Op ons welbevinden, maar ook op onze portefeuille”, vertelde ze. “Er was daardoor een schaarste in middelen en mensen, we moesten keuzes maken. Voor dit project zijn we diep gegaan. Maar we zeiden: dit project is zo essentieel voor de toekomst van Avans op het gebied van werken, ontwikkelen en wonen, dat moet doorgaan. Zodat we hier over twee jaar hopelijk studenten kunnen verwelkomen.”



Veel zin

Naast een Avansgebouw met parkeergarage, worden er ook studentenwoningen gebouwd op het terrein waar eerst een locatie van St. Joost School of Art & Design zat. Erik Raaphorst, directeur van projectontwikkelaar Van Wijnen, is met zijn bedrijf betrokken bij de bouw. “We hebben veel zin om dat traject in te gaan. Het is een eer om wat we de afgelopen jaren hebben bedacht, te mogen gaan bouwen. We gaan er een enorm mooie plek van maken voor talent van de toekomst en om te wonen”, zei hij.



Na de woorden van ook onder andere wethouder Mike van der Geld van Den Bosch, vond de symbolische start plaats. De betrokken partijen beklommen het podium met een emmertje zand, dat ze naar zandtekenaar Henrike van Engelenburg brachten. Met dat zand maakte zij in tien minuten tijd de te bouwen Avanslocatie na. Daarna werd er geproost met champagne.