Tweede Kamer wil haast met wet flexstuderen

Er is geen tijd te verliezen, dus minister Robbert Dijkgraaf moet nu alvast werken aan zijn wet om flexstuderen in het hoger onderwijs mogelijk te maken. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van die strekking.

Studeren in je eigen tempo en alleen betalen voor de vakken die je volgt: dat is het idee achter flexstuderen, waarmee de afgelopen jaren aan verschillende universiteiten en hogescholen is geëxperimenteerd. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn voor mantelzorgers, chronisch zieke studenten en topsporters.

Eigenlijk zou er al een wetsvoorstel voor flexstuderen moeten liggen, maar dat heeft vertraging opgelopen. Zo’n tweeduizend flexstudenten aan negen instellingen zouden daardoor in de knel komen en opeens weer in het gewone tempo, tegen het volle collegegeld, moeten studeren. Met een kunstgreep wist minister Dijkgraaf dat te voorkomen.

Toekomst

Intussen werkt hij aan een wetsvoorstel. Het probleem is dat er ook een doorlichting van het hele mbo en hoger onderwijs op de rol staat: de toekomstverkenning. Daar wil hij eigenlijk op wachten, zodat hij de rol van flexstuderen kan verweven in zijn toekomstvisie.

Maar de Tweede Kamer is bang dat het dan te langzaam gaat. Flexstuderen zou mogelijk moeten worden per studiejaar 2025/2026, vindt een meerderheid, maar de molens draaien traag: voor je het weet gaat het weer een jaar langer duren.

Dus verzoekt de Tweede Kamer hem om “parallel aan andere processen te werken” en alvast zijn wet in de steigers te zetten. En die toekomstverkenning dan? De Kamerleden verzoeken het kabinet “de wet los te trekken van de toekomstverkenning, beleidsreactie en andere processen als die het proces dreigen te vertragen”.

Meerderheid

Die motie kreeg dinsdag steun van de vier regeringspartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) en van allerlei oppositiepartijen. Maar PVV, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zien weinig in flexstuderen. Ze vrezen onder meer voor de vermarkting van het hoger onderwijs als studenten losse vakken gaan kopen en menen ook dat de samenhang van opleidingen op het spel staat.

Opvallend is het verschil van mening tussen GroenLinks en PvdA. De twee partijen trekken meestal samen op, maar hierin niet. De PvdA is een van de bedenkers van het plan, samen met de VVD. Veel partijen gingen alsnog om, maar Groenlinks niet.