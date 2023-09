Biden scheldt 72 miljoen dollar aan studieschulden kwijt

Illustratie: Janine Jansen

Meer dan 2.300 Amerikaanse studenten krijgen tienduizenden dollars aan studieschuld kwijtgescholden. Ze zijn misleid door hun onderwijsinstelling, meent het Amerikaanse ministerie van Onderwijs.

De voormalige Ashford University, een private onderwijsinstelling, gaf verkeerde informatie over de studiekosten, de duur van het programma en de waarde van het diploma, stelt het Amerikaanse ministerie van Onderwijs. “De studenten hebben jaren van hun leven verspild en een schuld opgebouwd voor een diploma waar ze niets aan hadden”, staat in een persbericht. De opleidingen waren niet geaccrediteerd.

In totaal stonden ze voor 72 miljoen dollar in het krijt. De gemiddelde studieschuld was dus ruim 31 duizend dollar, omgerekend zo’n 29 duizend euro. De verwachting is dat meer oud-studenten nu kwijtschelding gaan aanvragen.

De Amerikaanse regering wil de kosten verhalen op de huidige eigenaar, de University of Arizona, die de gewraakte onderwijsinstelling in 2020 voor één dollar heeft gekocht en er een online onderwijsinstelling van heeft gemaakt. Het is de vraag of dat lukt, schrijft de website InsideHigherEd. Een eerdere poging bij een andere universiteit is uitgelopen op een rechtszaak die nog niet is beslecht.

Kwijtschelden

Maar het gebeurt vaker. De regering-Biden heeft bijna vijftien miljard dollar kwijtgescholden van meer dan een miljoen oud-studenten die door hun onderwijsinstelling zijn opgelicht of waarvan de opleiding plotseling ophield te bestaan.

President Biden wil sowieso iets doen aan de hoge studieschulden waar veel Amerikanen mee kampen. Hij had plannen om 400 miljard dollar aan studieschulden kwijt te schelden, maar dit voorjaar hield het Hooggerechtshof dat tegen.

In Nederland

Hier in Nederland klinken ook weleens pleidooien om opleidingen aansprakelijk te stellen voor slecht onderwijs of verkeerde voorlichting. Dat gebeurde gisteren nog in Trouw. Een groep hbo-docenten waarschuwt in het dagblad voor overhaaste onderwijsvernieuwing en meent dat hogescholen studenten moeten compenseren voor de geleden schade.

Eerder spanden studenten van de bachelor medische hulpverlening rechtszaken tegen hun hogescholen aan, omdat er problemen waren met de erkenning van het beroep. De studenten konden geen stage vinden en liepen studievertraging op.

Ook is het voorgekomen dat studenten onterecht een bindend studieadvies hebben gekregen en gezamenlijk een schadevergoeding eisten. Individuele studenten stappen ook weleens naar de rechter en soms winnen ze zo’n zaak, ook in hoger beroep.