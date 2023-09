Door landelijke maatregel betaal je voor deze producten een paar cent extra in de Avanskantine

Niet alleen voor je frietje mayo in de snackbar betaal je sinds 1 juli meer geld doordat je voor het plastic bakje moet betalen. Ook in Avanskantines gaan de prijzen van sommige producten omhoog vanwege de landelijke regel.

Voor soepbekers en bekers voor smoothies en sapjes betaal je 25 cent extra, voor saladebakjes 50 cent. Ook voor voorverpakte cupjes boter, jam en dergelijke betaal je meer, namelijk 5 cent.

Naast de meerprijs biedt de kantine een herbruikbaar alternatief of ‘bring your own’ aan. De herbruikbare saladebak of soepbeker die je bij Avans kunt kopen, is daarna jouw eigendom en kun je zelf afwassen of thuis in de vaatwasser zetten.

Vanaf 2024 zijn plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen landelijk helemaal niet meer toegestaan als je ter plekke iets eet of drinkt. Avans stopte 1 juli 2023 met papieren wegwerpbekers.