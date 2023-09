Stormloop op basisbeurs overtreft verwachtingen

Bijna 442 duizend studenten hebben inmiddels de nieuwe basisbeurs aangevraagd. Dat zijn er enkele duizenden meer dan verwacht. En de teller loopt nog.

“We zitten nu op 441.899 aanvragen van de verwachte 435 duizend studenten”, laat de Dienst Uitvoering Onderwijs weten. Dus het voorspelde aantal aanvragers is al met bijna zevenduizend overtroffen.

Hoe dat komt, weet studiefinancier DUO nog niet. Het aantal van 435 duizend was slechts een prognose, zegt de woordvoerder. Die was gemaakt op basis van de aanmeldingen in voorgaande jaren plus een berekening van het aantal studenten dat nog recht zou hebben op een basisbeurs.

Even afwachten

Het kan zijn dat er nu meer studenten studiefinanciering aanvragen die dat in voorgaande jaren niet hebben gedaan, omdat ze toch alleen maar konden lenen en bijvoorbeeld geen behoefte hadden aan een ov-studentenkaart.

“Ook is het ieder jaar weer even afwachten hoeveel eerstejaarsstudenten zich melden”, voegt de woordvoerder eraan toe. In oktober verwacht de dienst meer details te kunnen geven.

De basisbeurs werd per september 2015 geschrapt voor nieuwe studenten. Nu keert hij terug voor de aankomende eerstejaars en een deel van de ouderejaars. Deze ouderejaars hebben er recht op voor zover ze hun ‘prestatiebeurs’ nog niet hebben verbruikt. In de praktijk krijg je de prestatiebeurs voor het aantal jaar dat een studie duurt.

Sommige studenten hebben hun studiefinanciering stopgezet om die weer aan te vragen nu de basisbeurs er is, zodat ze er langer recht op hebben. Het is nog niet bekend hoe groot die groep is.

Campagne

De afgelopen maanden voerde DUO een campagne om aankomende en huidige studenten op de basisbeurs te wijzen. Als ze hem voor 1 september aanvragen, krijgen ze het geld meteen in de eerste maand.

Eigenlijk is de basisbeurs een lening, maar die wordt kwijtgescholden als je binnen tien jaar een diploma behaalt. Hetzelfde geldt voor de aanvullende beurs en de ov-studentenkaart. Wie geen diploma behaalt, moet alles terugbetalen.

De basisbeurs voor thuiswonende studenten is komend jaar 110 euro per maand. Voor studenten die op zichzelf wonen gaat het om 439 euro per maand (inclusief een tijdelijke ophoging van 164 euro in verband met de hoge inflatie) .