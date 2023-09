Introductieweken voorbij, wat viel op?

Ook op Avans vonden intro’s plaats, zoals hier aan de Tramkade in Den Bosch

Een studentenstudio als prijs, omstreden studentenverenigingen, #MeToo-lessen, naaktmodellen en verdwaalde mbo’ers. Er gebeurde weer van alles tijdens de introductieweken in het hoger onderwijs.

In de laatste weken van de zomervakantie stroomden de steden vol. Slaapmatjes in het sportcentrum, informatiemarkten, sportdagen, dansfeesten, aangeschoten gezang, overvolle kroegen en zenuwachtige eerstejaars op de campus: de introductieweken waren weer als vanouds. Een rondje langs de velden.

Verdwaalde mbo’ers

Mbo’ers mogen in steeds meer studentensteden meedoen met de introductieweek. Onderwijsminister Dijkgraaf ziet graag dat ze zich mengen met universitaire en hbo-studenten. Maar van een leien dakje gaat dat nog niet.

Op de introductieweken waren ze dit jaar nog wat verdwaald en ondervertegenwoordigd. Ze doen in de praktijk nog niet echt overal mee. In Leiden mochten ze bijvoorbeeld alleen bij de afsluiting zijn. In Eindhoven denken ze dat een gezamenlijke introductie niet te doen is.

#MeToo

In Maastricht werden er dit jaar #MeToo-lessen verzorgd. De studenten kregen les over seksueel grensoverschrijdend gedrag en kregen te horen waar ze hulp konden vinden als ze ermee te maken krijgen. De Tweede Kamer zou die lessen het liefst in elke studentenstad zien.

In Utrecht namen ze de sociale veiligheid dit jaar ook behoorlijk serieus. Het bestuur van de UIT-week had voor het eerst een gedragscode opgesteld en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Als deelnemers zich niet aan de regels hielden werden ze van het terrein afgestuurd en werd hun bandje doorgeknipt.

Gewonnen studio en geweerde verenigingen

Bij de informatiemarkt bij de Vrije Universiteit Amsterdam stond de langste rij bij een stalletje van woonvereniging Student Experience: daar kon je door aan een rad van fortuin te draaien een woonstudio winnen. Studenten aan wie de prijs voorbijging zullen er met begeerte naar gekeken hebben want betaalbare studentenkamers in de hoofdstad worden elk jaar zeldzamer.

Er werden dit jaar ook studentenverenigingen van de introductieweken geweerd na incidenten bij de ontgroening. Het Maastrichtse Tragos was dit jaar niet welkom op de introductieweek Eerder gebeurde dat met het Rotterdamse studentencorps. De vereniging stond inmiddels weer op de informatiemarkt, maar was nog altijd niet welkom bij de openingsceremonie.

In Delft mocht studentenvereniging Wolbodo niet meedoen. Die had tijdens een ‘Ladies Intro’ in juni een workshop naaktmodeltekenen georganiseerd en werd door de TU Delft van de algemene introductie (OWee) uitgesloten.

Game Night

Op de meeste plekken was de introductieweek als altijd een doorslaand succes. In Enschede werd op de Kick-In van de Universiteit Twente een nieuwe ‘Game Night’ druk bezocht. Studenten leerden elkaar kennen door bord- en videospellen te spelen.