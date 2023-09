Kabinet wil kwart miljard minder uitgeven aan studenten-ov

Het kabinet trekt ruim een kwart miljard euro minder uit voor de ov-kaart van scholieren en studenten. Vervoersbedrijven voorzien dat ze diensten moeten gaan schrappen waar studenten hinder van zullen ondervinden.

Nu krijgt de ov-sector nog ruim 1 miljard euro per jaar om studenten en scholieren te vervoeren. Dat wordt straks zo’n 740 miljoen euro als het aan kabinet ligt, meldt dagblad NRC.

Gereisde kilometers

In de overeenkomst die het ministerie van OCW met de vervoerders heeft staat het tarief wordt bepaald door het aantal studenten maal het aantal gereisde kilometers maal een vast bedrag per kilometer.

Het aantal gereisde kilometers per student wordt eens in de drie jaar vastgesteld op basis van een enquête onder studenten. Het ministerie heeft gekeken naar de periode tussen medio 2022 en medio 2023.

Maar die periode is volgens de vervoerders niet representatief, want het ov was toen nog niet hersteld van de coronacrisis. Veel minder mensen, en dus ook studenten, maakten toen gebruik van het openbaar vervoer.

De lagere vergoeding heeft grote negatieve gevolgen voor met name het stads- en streekvervoer, stelt OV-NL, de branchevereniging van vervoerbedrijven.

Kamermeerderheid

Maar of het zover komt valt nog te bezien. De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over de verschraling van vooral het regionale ov. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde daarom donderdag een amendement van de ChristenUnie en GroenLinks dat het demissionaire kabinet vraagt om in de begroting alsnog 300 miljoen euro vrij te maken voor het regionale ov. Daarnaast wil de Kamer er 120 miljoen euro bij voor de NS, om zo te voorkomen dat de prijzen volgend jaar omhoog moeten.