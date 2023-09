Oeps! CDA stemde verkeerd over bindend studieadvies

Via: Tweede Kamer

Het CDA heeft gisteren in de Tweede Kamer verkeerd gestemd over de plannen voor het bindend studieadvies. Dat onderwerp had tóch ‘controversieel’ moeten zijn, menen de christendemocraten.

Aan dagblad Het Parool bevestigt Tweede Kamerlid René Peters dat hij een fout heeft gemaakt. “Ja, dat klopt, ik heb dat verkeerd gedaan.” Hij wil het zo snel mogelijk rechtzetten.

De Kamer stemde gisteren over de lijst met onderwerpen die voor de verkiezingen van 22 november niet meer behandeld gaan worden. De onderwijscommissie van de Tweede Kamer had de plannen voor versoepeling van het bsa ook op die lijst gezet.

Voorstel

Maar vooraf opperde D66 om het bsa toch niet ‘controversieel’ te verklaren, zodat het wetsvoorstel geen vertraging oploopt. De meningsverschillen komen in debatten toch wel aan bod, was de redenering.

Onverwacht kreeg dat voorstel een meerderheid, mede dankzij het CDA. Maar dat was dus een vergissing. Donderdag wil Peters zijn fout rechtzetten in de onderwijscommissie. Als die daarmee akkoord gaat, moet de Tweede Kamer er opnieuw over stemmen.

Dat kan, want de lijst met controversiële onderwerpen is niet in steen gebeiteld. Er kunnen onderwerpen worden geschrapt, maar ook toegevoegd.

Plannen

Met de plannen voor het bindend studieadvies probeert demissionair minister Robbert Dijkgraaf twee dingen te doen: de prestatiedruk op eerstejaars verlagen én zorgen dat ze in het tweede jaar het tempo erin houden. Ze zouden in het eerste jaar hooguit 30 studiepunten hoeven te behalen. Daar staat tegenover dat diezelfde norm ook in het tweede jaar zou gaan gelden.

Studentenorganisaties zijn er enthousiast over, maar vooral de universiteiten zien het niet zitten. Momenteel hanteren veel opleidingen een strenger bsa. Ze zijn bang dat ongeschikte studenten langer blijven hangen in de opleidingen.

Verkiezingen

Het is de vraag hoe de politieke verhoudingen na de verkiezingen zullen zijn. In de laatste peiling van I&O Research behoudt het CDA slechts drie van de vijftien zetels. Maar ook VVD en D66 staan op een flink verlies. Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt zou zomaar boven de dertig zetels kunnen uitkomen.