Petitie voor afschaffen jeugdloon

Illustratie: Esmee Rops

NV Young and United is een petitie gestart om het jeugdloon af te schaffen. De vakbond wil dat jongeren een ‘volwassen’ loon krijgen. “Het grote verschil is niet uit te leggen.”

Het minimumjeugdloon geldt niet voor alle sectoren maar wel bijvoorbeeld voor de horeca. Studenten met een bijbaan hebben er ook vaak mee te maken.

Het minimumjeugdloon voor een 18-jarige is zo’n 6 euro per uur ofwel zo’n 315 euro per maand voor 12 uur werk per week, terwijl een 21-jarige collega zo’n 12 euro verdient en uitkomt op zo’n 630 euro per maand, laat een rekenhulp van de overheid zien.

Niet uit te leggen

“Dat is niet uit te leggen”, schrijft voorzitter Yasmin Ait Abderrahman in een persbericht. Juist deze groep heeft het financieel het zwaarst, vervolgt ze. “We weten dat zelfstandige achttienjarigen niet kunnen rondkomen van het jeugdloon én niet van de bijstand.”

Uit een eerdere enquête van de bond bleek dat onder ruim 1.200 jong werkenden tot 21 jaar bijna een derde van de jongeren te maken heeft met geldproblemen. In andere West-Europese landen zoals Duitsland verdienen jongeren wel een volwaardig loon dat vaak twee keer zo hoog ligt, benadrukt de bond.

Petitie

Op www.wegmetjeugdloon.nl kan de petitie ondertekend worden. De digitale handtekeningen worden in de opmaat naar de verkiezingen aangeboden aan de Tweede Kamer.