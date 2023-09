Studenten en instellingen bieden steun na aardbeving Marokko 

Inmiddels zijn ongeveer drieduizend mensen omgekomen door de aardbeving in het Marokkaanse Atlasgebergte. Velen worden nog vermist. Studenten in Nederland zijn inzamelingsacties begonnen.

Van over de hele wereld zijn hulpverleners naar Marokko getrokken om vermisten op te sporen en vanonder het puin te halen. Ook in Nederland zijn inzamelingsacties op touw gezet.

Steun

Veel Nederlandse hogescholen en universiteiten proberen hun getroffen medewerkers en studenten zo goed mogelijk bij te staan. Ze organiseren bijeenkomsten en bieden psychologische ondersteuning aan.

Ook de studenten zelf zijn in actie gekomen. De Rotterdamse islamitische studentenvereniging IQRA en de medische multiculturele studentenvereniging Avicenna bijvoorbeeld zamelen samen geld in, meldt Erasmus Magazine.

Getroffen

Voor sommige Marokkaanse studenten heeft de aardbeving in desastreuze gevolgen. Bij twee studentenhuizen in Marrakesh zijn de bewoners samen 37 familieleden kwijtgeraakt, meldt dagblad NRC. De Cadi Ayyad Universiteit in Marrakesh heeft onder meer haar toelatingsexamens een uitgesteld.