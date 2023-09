Studenten met beperking lopen nog altijd honderden euro’s mis  

Veel gemeenten bieden nog steeds slechte informatie over de studietoeslag voor studenten met een beperking. Aanvragers krijgen niet altijd de financiële steun waar ze recht op hebben.

Studenten die vanwege hun beperking niet kunnen werken naast hun studie, hebben recht op studietoeslag. Dat bedrag kan oplopen tot ruim driehonderd euro per maand.

Maar die toeslag aanvragen is nog niet zo gemakkelijk. Twee op de drie gemeenten informeren de studenten onvoldoende: op hun website is weinig of niets te vinden over de toeslag, blijkt uit onderzoek van Ieder(in), een belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Soms geven ze zelfs onjuiste informatie.

Vermogenstoets

Ook zijn er volgens de onderzoekers gemeenten waar het bedrag van de studietoeslag onder het landelijk vastgestelde minimumbedrag ligt. Daarnaast stellen sommige gemeenten extra voorwaarden aan de studenten. Ze doen bijvoorbeeld een vermogenstoets, terwijl dat sinds 2022 niet meer mag volgens de wet.

Verder is de aanvraagprocedure in veel gevallen ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld geen loket waar de aanvragers naar toe kunnen en ook geen telefonische of digitale hulplijn.

Verbetering

Sinds vorig jaar is de informatievoorziening volgens de onderzoekers wel verbeterd. Nu hebben 123 van de in totaal 342 gemeenten hun informatie op orde. Vorig jaar waren het er 63.

Dat kan nog altijd beter, meent Ieder(in). Het ministerie van Onderwijs zou de gemeenten moeten aansporen om de situatie snel te verbeteren. En als dat niet gebeurt zou studiefinancier DUO de toeslag moeten toekennen.

Volgens een woordvoerder van de belangenorganisatie heeft dat de voorkeur: “Veel gemeenteambtenaren weten nu niet dat het hun verantwoordelijkheid is en denken dat die taak al bij DUO ligt. Voor studenten is de situatie zo niet houdbaar.”