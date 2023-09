Stufi maakt Nederland aantrekkelijk voor internationals, erkent Dijkgraaf

Illustratie: Esmee Rops

Sinds 1 september kunnen Europese studenten in Nederland makkelijker studiefinanciering krijgen. Maar geld is “waarschijnlijk niet de belangrijkste reden” om hierheen te komen, antwoordt minister Dijkgraaf op Kamervragen.

Europese studenten die in Nederland studeren hoeven sinds 1 september minder uren te werken om in aanmerking te komen voor volledige studiefinanciering. Eerst was de norm ten minste 56 uur per maand en nu volstaat 32 uur en in sommige gevallen zelfs maar 24 uur. Minister Dijkgraaf paste de DUO-regels vorige maand aan na een rechterlijke uitspraak.

Prikkel

Kan dit een financiële prikkel opleveren om naar Nederland te komen, wilden de Kamerleden Hatte van der Woude (VVD) en Pieter Omtzigt van hem weten. Zeker als die studenten ook nog kinderbijslag of andere financiële steun uit eigen land krijgen.

“Ja”, antwoordt Dijkgraaf, al is geld volgens hem niet de belangrijkste reden om hier te studeren. Hij wijst erop dat de groei van het aantal internationale studenten in Nederland voornamelijk plaatsvond ten tijde van het sociaal leenstelsel, toen er geen basisbeurs was.

Hij kan nog niet voorspellen hoeveel de nieuwe urennorm de schatkist gaat kosten. Het kabinet hield al rekening met zo’n 39 miljoen euro per jaar na een eerdere versoepeling, maar dat bedrag kan nog oplopen na de nieuwe rechtelijke uitspraak. In 2021 ontvingen 8.572 internationale studenten Nederlandse studiefinanciering en vorig jaar 11.554 studenten.

Geen onderscheid

De EER-studenten kunnen ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Bij de toets of hun ouders niet te veel verdienen wordt niet gekeken naar het prijspeil in het land van herkomst. “Er zou dan namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen Nederlandse studenten en andere EER-studenten.” En dat is niet toegestaan, aldus Dijkgraaf.

Van nader overleg op Europees niveau verwacht hij weinig. Het vrij verkeer van werknemers is een grondbeginsel van de Europese Unie “waarvan Nederland de lasten en de lusten ervaart”. Een discussie daarover “zal niet het gewenste effect hebben”, verwacht hij.