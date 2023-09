Woordvoerders hoger onderwijs verlaten politiek

Foto: Tweede Kamer

Uit Den Haag vertrekken na de verkiezingen veel politici. Onder hen ook vijf Tweede Kamerleden die zich bezighouden met het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende partijleiders, zoals Mark Rutte en Sigrid Kaag, gaan de politiek verlaten om uiteenlopende redenen. Ook onderwijsminister Dijkgraaf kondigde aan dat hij het “hoofdstuk ministerschap” afsluit.

Maar zij zijn niet de enigen die Den Haag verlaten. Ook de Tweede Kamer verliest veel leden. Volgens een inventarisatie van EW Magazine vertrekken er zeker 83 van de 150 Kamerleden. Ook een groot deel van de politici die zich met hoger onderwijs en onderzoek bezighouden gaat dit jaar weg.

Vertrekkers

Op links gaat bijvoorbeeld Peter Kwint van de SP, die sinds 2017 in de Kamer zat, wat anders doen.

Bij de middenpartijen vertrekken CDA-politicus René Peters en Jeanet van der Laan (D66). Eerder dit jaar was Harry van der Molen (CDA) weggegaan omdat hij overspannen was.

Paul van Meenen is in juni overgestapt naar de Eerste Kamer en is daar fractievoorzitter. De D66-politicus was een van de langstzittende onderwijswoordvoerders; hij hield zich sinds 2012 bezig met hoger onderwijs en maakte zich onder meer hard voor het invoeren van het leenstelsel.

Op de rechterflank verlaten Roelof Bisschop (SGP) en Hatte van der Woude (VVD) de OCW-commissie.

© HOP. Peiling: I&O Research

Blijvers

Toch gaat niet iedereen weg. GroenLinks-politicus Lisa Westerveld is opgeklommen naar de vijfde plek op de gecombineerde lijst GroenLinks-PvdA. Habtamu de Hoop (PvdA) staat op de twaalfde plek. Volgens recente peilingen komen beide politici in de Kamer na 22 november.

Bij de Partij voor de Dieren was het onrustig. Kamerlid Frank Wassenberg dreigde te stoppen als Esther Ouwehand geen lijsttrekker zou worden. Nu staat hij nummer drie op de lijst.

Ook Volt-leider Laurens Dassen keert terug. DENK-lid Stephan van Baarle is fractievoorzitter geworden van zijn partij. Pieter Omtzigt blijft natuurlijk ook. Hij zit niet in de vaste OCW-commissie, maar bemoeide zich dit jaar wel veel met internationalisering.

De PVV heeft de kieslijst nog niet bekendgemaakt maar goede kans dat Harm Beertema terugkomt. Hij zit al 13 jaar in de Kamer en is daarmee de nestor van de hogeronderwijswoordvoerders.