Avans en VIAA beste hogescholen volgens Keuzegids

De Keuzegids heeft Avans opnieuw uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Van de middelgrote hogescholen is VIAA wederom de nummer één. De Christelijke Hogeschool Ede heeft de beste associate degree-opleidingen.

Voor de twaalfde keer in veertien jaar voert het Brabantse Avans de ranglijst van grote hogescholen aan. Ze dankt haar toppositie vooral aan haar goede opleidingen in de sector gedrag & maatschappij. In totaal mogen zestien Avans-studies zichzelf ‘topopleiding’ noemen.

De Keuzegids hbo baseert zich op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête die dit voorjaar is afgenomen. Ook weegt mee of en hoe snel studenten hun diploma behalen.

Windesheim en Zuyd Hogeschool zijn net als vorig jaar de nummers twee en drie in de Keuzegids, maar de onderlinge verschillen in de top-drie zijn wel kleiner geworden. NHL Stenden, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys volgen op korte afstand. Hekkensluiter in deze categorie is wederom de Hogeschool Inholland.

VIAA

Bij de middelgrote instellingen, die over het algemeen beter scoren dan de reuzen in het hbo, valt op dat de Christelijke Hogeschool Ede naar de vierde plaats is gezakt. Hogeschool VIAA uit Zwolle, die Ede vorig jaar van de troon stootte, is opnieuw de winnaar. HZ university of applied sciences en Driestar Educatief zijn de nieuwe nummers twee en drie.

De Keuzegids besteedt ook aandacht aan de tweejarige associate degree-opleidingen, die inmiddels ruim tienduizend studenten trekken. De Christelijke Hogeschool Ede is nieuw in de lijst en staat meteen op nummer één. Ook de Hogeschool van Amsterdam doet nu mee en pakt de tweede plaats. Fontys sluit ook dit jaar de rij.