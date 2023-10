Avansstudenten volgen reanimatietraining: ‘Daar kom ik graag mijn bed voor uit’

Reanimatietraining op Avans. Bij het scherm cursusgever Erik Lammers.

Avansstudenten volgen de hele week gratis reanimatietrainingen op Avans. De trainingen zijn onderdeel van de Week van de Veiligheid en kwamen er op initiatief van de Avans Medezeggenschapsraad. Een groep van zeven studenten trapte maandagochtend af aan de Hogeschoollaan.

Twee uur na de start van de training is het hard werken geblazen. Het theoretische gedeelte is dan net voorbij. Nu worden er meerdere ambulances opgeroepen, studenten onderzoeken of er een hartslag waar te nemen is en pompen aan de lopende band verse lucht in monden. Dat dat nog best een intensief werk is, blijkt niet veel later wanneer studenten puffend opstaan om te luisteren naar de uitleg van trainer Erik Lammers van BHV.nl.



Jezelf blijven

De ochtendvullende training begon met een algemene instructie over reanimeren. Daarbij gaf Lammers aan dat er vijf basisregels zijn voor het verlenen van EHBO. Die luiden: rustig en kalm blijven, kijken naar wat er gebeurd is, geruststellen, alarmeren en het daadwerkelijke helpen. Elke stap is daarin even belangrijk, vertelde hij. “Hoe eerder je begint met het hele proces, hoe groter de kans op herstel. Het is belangrijk om jezelf te blijven in zulke situaties. Je kunt pas veilig hulp verlenen als je zelf ook veilig bent. Het is ook goed om altijd van het ergste uit te gaan als je twijfelt tussen 112 bellen of de huisartsenpost. Dan kan het alleen maar meevallen.”



Na de uitleg mochten studenten de opgedane theorie in praktijk brengen. Dat gebeurde in tweetallen, die op een pop het hele reanimatieproces moesten doorlopen. Voor Lena Frijns, tweedejaarsstudent Milieukunde, was het haar eerste ervaring met reanimeren. “Ik wil voorbereid zijn en weten wat ik moet doen als ik in een situatie kom waarin gereanimeerd moet worden. Zo’n training volgde ik nog nooit, hier wil ik de basis leren.”

“Alle reanimatietrainingen zaten binnen een aantal dagen vol, de animo is groot. Daarom gaan we mogelijk in de toekomst nog meer trainingen aanbieden. Als Avans vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten in staat zijn om te reanimeren”, zegt Linda Gallé, ondersteuner bij team Veiligheid van Avans.

Geld

De reden dat Lena nog nooit deelnam aan een reanimatiecursus, heeft alles te maken met de kosten. Normaal gesproken kost een cursus zo’n vijfendertig euro en moet je een stuk reizen naar een locatie. “Dan is een gratis training zoals hier op Avans fijn. Daar kom ik graag mijn bed voor uit op de vroege maandagochtend”, vertelt ze tijdens de cursus, die ze belangrijk vindt om te volgen.



Vooraf twijfelde de Avansstudent wel even of ze fysiek in staat zou zijn om te reanimeren. Dat vraagt namelijk best wat lichaamskracht. “Of ik dat met mijn kleine armpjes kan, daar ben ik wel benieuwd naar”, zegt Lena, die wat later zonder enige moeite haar handen op de borstkas van de pop plaatst en aan de slag gaat.

Luna en Jesse

Dat geldt ook voor studiegenoot Jesse den Hollander. Toen hij hoorde over de training op de hogeschool, meldde hij zich direct aan. “De kans dat ik in een situatie kom waarin ik moet reanimeren is gelukkig niet groot, maar áls het gebeurt wil ik weten wat ik moet doen”, zegt hij. Als zoon van een verpleegkundige hoort hij regelmatig verhalen over hoe zijn vader handelt in dergelijke situaties. “Ik hoop ik dat na deze training ook een heel eind kom.”



Zelfverzekerd

Na afloop van de training feliciteerde cursusgever Lammers de studenten met hun succesvolle deelname en blikten ze samen terug op de ochtend. Die ervaarde iedereen als positief. “Het was leuk en leerzaam. Ik voel me nu een stuk zelfverzekerder dan aan het begin van de ochtend”, zegt Lena blij. “Als ik nu iemand tegenkom bij wie het zou moeten, zou ik meteen beginnen met reanimeren.”



De reanimatietrainingen vinden nog tot en met donderdag plaats. Dinsdag zijn die op de Hogeschoollaan in Breda, woensdag en donderdag aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. In de Week van de Veiligheid staan er ook informatiestands op de Avanslocaties waar studenten hulp en voorlichting krijgen over hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties. Daar kunnen ze experimenteren met VR-reanimatie en wordt ook het noodnummer van Avans onder de aandacht gebracht. Dat is 088-5258008.