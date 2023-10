Conflict over anonieme column hogeschoolblad HAN

SAM is het online journalistieke podium van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor studenten en medewerkers

Een column over ‘bullshitbanen’ was tegen het zere been van het hoofd communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij wilde een verbod op anonieme columns, maar het college van bestuur wil de redactie niet aan banden leggen.

Scrummasters, product owners, agile coaches en iedereen die zich bezighoudt met marketing en communicatie: volgens columnist Splinter van het hogeschoolblad SAM hebben ze een onzinnige functie, oftewel een ‘bullshitbaan’.

Zijn oproep: “Investeer in competente docenten, moderne lesmethoden en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Stop met het verspillen van tijd en geld aan functies die alleen maar dienen om de schijn op te houden.”

Volledig oneens

Maar interimmanager Hans Valkenburg, hoofd van de afdeling Marketing, Communicatie en Voorlichting, is het “volledig oneens” met de column. Hij liet zijn eigen reactie boven de column plaatsen.

Je mag niet “anoniem, ongefundeerd afgeven” op het werk van collega’s, meent Valkenburg. “Bovendien creëert de column op deze anonieme wijze een onveilige werksfeer voor velen op de HAN.” Hij geeft het blad “de opdracht te stoppen met het publiceren van anonieme columns”.

Hoofdredacteur Hanneke Sizoo begreep dat de column onrust kon veroorzaken, schrijft ze in haar eigen reactie. Maar: “Het is nooit de intentie geweest collega’s te schofferen. We nodigen iedereen nadrukkelijk uit te reageren en SAM te gebruiken als podium voor debat. Daar horen vanzelfsprekend tegengeluiden bij.”

Reacties

Veruit de meeste reacties onder het stuk gaan niet over de column zelf, maar over de ingreep van het hoofd communicatie. De eerste schrijft: “Je macht lekker gebruiken als iets je onwelgevallig is. (…) Ga maar lekker naar het bedrijfsleven ofzo.”

Een ander zegt: “Nou Hans, dit is hoe men er in het onderwijs over denkt. Dan kun je twee dingen doen: dat beeld proberen te kantelen of hetgeen jij nu doet. We weten allebei wel wat slimmer zou zijn geweest.”

Weer een ander: “Ach Hansje, snap je dan echt niet dat hetgeen jij nu doet juist zorgt voor onveiligheid? Dat het soort ‘managers’ als jij de reden zijn dat het sentiment dat binnen de HAN leeft anoniem gedeeld moet worden? Jij bent de oorzaak, niet de oplossing.”

Op de inhoud klinkt nauwelijks kritiek. “Stiekem deze column met een glimlach gelezen, ook al heb ik volgens Splinter een bullshit baan. (…) Ik hoop ooit overbodig te zijn maar in de tussentijd zet ik mijn kennis in om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.”

Bestuur

In dagblad Trouw blijkt het college van bestuur niet gecharmeerd van de ingreep. Een woordvoerder noemt het een eenmansactie. De reprimande wordt niet ondersteund door het bestuur. “We willen SAM absoluut niet aan banden leggen.”

De hoofdredacteur hoopt dat dit vastgelegd kan worden in een redactiestatuut, want dat is er nu nog niet. De columnist mag blijven.

Eerder dit najaar kwam het Eindhovense universiteitsblad Cursor in aanvaring met het college van bestuur en de redactieraad. De hoofdredacteur is er uit zijn functie ontheven. De bron van het conflict was een niet-verschenen artikel over mogelijke belangenverstrengeling van de rector magnificus.