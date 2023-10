Dag van de Duurzaamheid: dit kan Avans doen volgens haar studenten in de strijd tegen klimaatverandering

Bob Wind gaf een lezing over wat te kunnen doen om te zorgen voor een schone, veilige en leefbare wereld

Wat kan Avans doen in de strijd tegen klimaatverandering? Over die vraag buigt een groep studenten zich dinsdag tijdens een studentenberaad, georganiseerd door GreenOffice op de Dag van de Duurzaamheid.

Jelle Glandorff – derdejaarsstudent Bedrijfskunde

“De papieren die je krijgt binnen Avans, zijn volgens mij best overbodig. Ik krijg zowel papier als digitale versies van bijvoorbeeld opdrachten aangereikt. Wat mij betreft hoeft dat niet, want als ik het digitaal heb, is dat genoeg.”

Op de Dag van de Duurzaamheid organiseerde GreenOffice een studentenberaad. Voorafgaand gaven VN jongerenvertegenwoordiger Kiki Ritmeijer en Bob Wind, ingenieur in de technische natuurkunde en gespecialiseerd in duurzame energie, lezingen aan de aanwezige studenten. Zij gingen aan de slag met verschillende vraagstukken.

Studentenberaad tijdens de Dag van de Duurzaamheid

Doeke Voogt – derdejaarsstudent Bouwkunde

“In de strijd tegen het klimaatprobleem is het goed dat er binnen Avans evenementen zoals deze worden georganiseerd. Ga en blijf lesgeven op het gebied van duurzaamheid en laat gastsprekers langskomen die vertellen over het onderwerp.”

Jamy de Lange – derdejaarsstudent Business Innovation

“Tijdens de opleidingen krijgen we veel mee van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat vind ik positief. Het zou fijn zijn als de fictieve opdrachten die we maken in het kader van die doelen, ook daadwerkelijk worden opgepikt. Er een soort vervolg aan plakken, zodat je als student ook ziet dat er naar je ideeën wordt geluisterd. Mijn advies zou ook zijn om op iedere opleiding een vak te geven dat zich richt op duurzaamheid. Misschien past dat mooi in de uren van studieloopbaanbegeleiding, dat vind ik namelijk zo’n nietszeggend vak.”

Aukje Pas – derdejaarsstudent Bouwkunde

“Sinds twee jaar wordt er een nieuw vak gegeven bij mijn opleiding, critical circles. Daarin wordt lesgegeven over duurzaamheid binnen de bouwkunde. Een goed initiatief, maar de uitvoering vond ik minder. Het was erg oninteressant omdat we eigenlijk alleen maar filmpjes keken. Ik heb veel interesse in klimaatverandering, maar zelfs ik vond op die manier het vak saai. Ik had ook niet het idee dat de docenten die het vak gaven, veel verstand hadden van het onderwerp. De manier van overbrengen was behoorlijk saai. Bovendien werd tijdens dat vak eigenlijk alles wat we daarvoor hadden geleerd onderuitgehaald omdat het niet duurzaam was. Jammer!”

Daan Pennings – derdejaarsstudent Bouwkunde

“Binnen alle opleidingen van Avans kun je volgens mij duurzaamheid in het curriculum implementeren. Niet alleen bij voor de hand liggende opleidingen als Bouwkunde, maar ook in de zorgopleidingen. Kijk vooral ook naar hoe het ook kan, in plaats van naar dat wat er anders móét. Leer studenten over praktische alternatieven.”