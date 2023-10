DUO klemgezet bij ict-vernieuwing

De vernieuwing van de ict-systemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs gaat langer duren en meer kosten dan voorzien. DUO heeft zichzelf klemgezet, stellen deskundigen. Het kabinet vindt het zorgwekkend.

Jaarlijks verdeelt DUO 41 miljard euro over de onderwijsinstellingen, van basisschool tot en met universiteit. De dienst werkt aan de vernieuwing van de ict-systemen voor deze bekostiging, maar dat proces loopt niet zoals gehoopt.

De vernieuwing zou 37 miljoen euro kosten, maar wordt 19 à 29 miljoen euro duurder, schat het Adviescollege ict-toetsing. Daarnaast is er sprake van “forse vertraging”. Het proces had eigenlijk volgend jaar klaar moeten zijn, maar gaat waarschijnlijk nog acht jaar duren.

De vernieuwing moest leiden tot een flexibel systeem, dat wetswijzigingen makkelijker kan verwerken en dat voor DUO-medewerkers eenvoudig te gebruiken is. Ook dat gaat niet lukken, voorspelt het adviescollege.

DUO had een ‘terugvalscenario’, waarin de oude systemen blijven draaien, maar dat scenario is volgens de adviseurs gebrekkig. “DUO heeft zichzelf klemgezet”, is de conclusie.

Serieus

“De constateringen van het Adviescollege neem ik uiterst serieus, de adviezen neem ik over”, reageert demissionair minister Robbert Dijkgraaf. DUO zet het project op pauze en gaat dit najaar analyseren hoe het verder moet.

Vorig jaar vroeg de Tweede Kamer aandacht voor de problemen met de ict van DUO, waarna minister Dijkgraaf beloofde om elk half jaar over de voortgang te rapporteren. De eerdere vernieuwing van MijnDUO, waar studenten hun zaken met DUO kunnen regelen, liep ook uit de hand en kostte twee keer zoveel als gedacht.

DUO was gewaarschuwd voor de huidige problemen. Stop ermee en voer verbeteringen door in het bestaande ict-landschap, was in 2021 het advies. Dat advies is toen niet overgenomen.

De extra kosten voor ict-projecten lopen voor de overheid in de honderden miljoenen euro’s. Het adviescollege is in 2020 opgericht om hier meer grip op te krijgen. De oprichting was al in 2014 geadviseerd door een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer.