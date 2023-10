Eerste Gorinchemse scholieren volgen zorghavo: ‘Ook interessant voor regio Breda’

Afbeelding ter illustratie. Foto: Angeline Swinkels

Sinds het begin van dit studiejaar kunnen havoleerlingen van Lyceum Oudehoven in Gorinchem kennismaken met de zorg. Ruim twintig scholieren volgen daar de zorghavo. Avans is officieel partner.

De leerlingen van de zorghavo volgen naast de reguliere lessen gastlessen van verschillende partners, waaronder Avans en nemen een kijkje in de praktijk bij zorginstellingen uit de regio die zich aan het initiatief verbonden hebben. Ze krijgen zo meer uitdaging en een beter beeld van werken in de zorg. Bovendien moet het de aansluiting tussen havo en hbo verbeteren.

Omdat de uitval in het hbo hoog is – ruim 20 procent stopt binnen een jaar – is het belangrijk om de juiste student op de juiste plek te krijgen. “We zien dat een aantal studenten de verkeerde keuze maakt”, zegt Morgan Bosma, adjunct-directeur van de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid (AWEG). “Dat is maatschappelijk ook zonde. Wij willen een bijdrage leveren aan het maken van betere keuzes.” Jurriejan Smits, docent Mens en Techniek en betrokken bij de zorghavo, voegt toe: “Het werkveld profiteert ook van deze samenwerking. Leerlingen kunnen nu al de sfeer proeven bij zorginstellingen.”

Vrijblijvend

Lyceum Oudehoven heeft al langere tijd een techniekhavo en past dat concept nu toe op de zorg. “Voor de leerlingen is het een kennismaking met de branche”, zegt Smits. “Ze kunnen vrijwillig en vrijblijvend verkennen of de zorg iets voor ze is.” Ze zijn dus niet verplicht om na de havo te kiezen voor een zorgopleiding. Die vrijblijvendheid was een voorwaarde om mee te doen voor Bosma. “Leerlingen kunnen de zorg verkennen, ze worden niet vastgelegd.”

Dit jaar zijn 23 havisten van start gegaan. Een gering aantal, maar toch is het voor Avans de moeite waard om verbonden te zijn aan het project, aldus Bosma. “We steken er veel energie in, maar er zal niet direct veel instroom voor Avans uit voortkomen. Toch waren we erg enthousiast toen het lyceum ons benaderde met het plan. We willen ervan leren, deze vorm van onderwijs is ook interessant voor de regio Breda. Mijn oproep aan andere academiedirecties: kijk hiernaar, leer ervan.”

“Als er in de toekomst leerlingen van de zorghavo naar Avans komen, kan het voor ons wel interessant zijn om ze te monitoren”, meent Bosma. “Vallen ze minder snel uit?”

‘Hbo-achtig’

Een kleine groep docenten van de verschillende opleidingen van AWEG denkt nu mee over opdrachten. In de vorm van gastcolleges en workshops wordt leerlingen theorie bijgebracht. “We zijn gevraagd om mee te denken hoe we de opdrachten ‘hbo-achtig’ kunnen maken”, vertelt Smits. “De havisten maken kennis met groepswerk en hoe er op het hbo beoordeeld wordt. Dat kan zorgen voor een makkelijkere overgang.” Onderzocht wordt nog of Avansstudenten ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als beoordelaar.

Een ander voordeel van de samenwerking is volgens Bosma dat ze de middelbare school nog beter leren kennen. “We doen veel inzichten op, we worden meegenomen in de uitdagingen van havo’s.” De havo kampt met een teruglopend slagingspercentage en het aantal leerlingen dat voortijdig stopt neemt toe. “De zorghavo vraagt veel energie van Lyceum Oudehoven”, aldus Bosma. “Ze zijn kartrekker, betrekken het werkveld en hbo’s erbij. Dit valt of staat met de bevlogenheid van mensen.”