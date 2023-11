Explainer: als het zweet je uitbreekt wanneer je moet bellen

Bijna 40 procent van de jongeren in Nederland heeft belangst, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. De meerderheid van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar stuurt liever een spraakmemo, videobericht of tekstbericht dan te moeten bellen. Waar komt die angst vandaan? Wat maakt het zo spannend? En kun je ervan afkomen? Dit is belangst uitgelegd.