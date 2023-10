Grote gedeeltes Xplora en kantine in Den Bosch afgesloten vanwege lekkage

Waterlekkage bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Een waterlekkage in het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zorgt ervoor dat grote gedeeltes op de eerste twee verdiepingen van Xplora en een gedeelte van de kantine zijn afgesloten. Hoe lang het nog duurt voor studenten daar weer kunnen werken is onbekend, zeker is dat dat deze week niet het geval gaat zijn.



De oorzaak van de lekkage is een hangende klep die de automatische afvoer in urinoirs moet verzorgen. Door kalkvorming bleef deze open staan en stroomde het water uit de waterleiding. Een sensor merkte dit op in de nacht van zaterdag op zondag om 3:00 uur ’s nachts. Verschillende facilitair medewerkers van Avans gingen naar de hogeschool om te kijken wat er aan de hand was.

Ook de Avanskantine is gedeeltelijk afgesloten in verband met werkzaamheden veroorzaakt door de lekkage

Elektra

Inmiddels is er een schade-expert langsgekomen om in te schatten hoe groot de schade is, maar dat is nog niet bekend. Grote gedeeltes in Xplora op de eerste en tweede verdieping zijn voorlopig afgesloten voor studenten en medewerkers in verband met herstelwerkzaamheden. De vloer moet drogen en worden gecontroleerd. Omdat er elektra onder de waterleidingen loopt en Avans hier geen risico’s mee wil nemen, brandt er niet overal licht.



Deze week blijven de betreffende gedeeltes sowieso dicht. Op de derde etage kunnen studenten wel overal terecht.