Honderden mbo-verpleegkundigen leren door in hbo

Afbeelding ter illustratie. Foto: Angeline Swinkels

Steeds meer werkzame mbo-verpleegkundigen behalen een hbo-diploma naast hun baan, meldt statistiekbureau CBS. Dat gebeurt twee keer zo vaak als tien jaar geleden.

Na een opleiding in het mbo kunnen verpleegkundigen doorstuderen in het hbo, waar ze versneld een diploma kunnen behalen. Steeds meer mbo-verpleegkundigen doen dat naast hun baan in de zorg, blijkt uit nieuwe cijfers.

Van de lichting die in 2005 het mbo-diploma kreeg, was 8 procent binnen vijf jaar ‘opgeschoold’, zoals het CBS het noemt. In de lichting van 2016 was dat ruim het dubbele: 17 procent.

Er zijn bovendien meer mbo-verpleegkundigen dan voorheen. In 2005 behaalden 3.500 mbo-studenten een diploma in de verpleegkunde. Dat waren er 6.310 in 2021.

Afbeelding: CBS

Alles bij elkaar gaat het dus om enkele honderden die doorstuderen. Het grootste deel van hen begint direct na het behalen van het mbo-diploma en slaagt binnen drie jaar voor de hbo-opleiding. Maar daarna kan het ook nog. “Van de lichting 2005 haalden in 2021 nog steeds mensen hun hbo-diploma”, noteert het CBS, “maar het gaat dan om relatief kleine percentages.”

Naar verwachting stijgt het tekort aan verpleegkundigen de komende jaren tot zo’n tienduizend hbo-verpleegkundigen in 2032 en nog eens 4.400 gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook zullen er dan zo’n achttienduizend mbo-verpleegkundigen te weinig zijn.