Kamerzoekende internationals hebben het lastig, maar meer succes dan vorig jaar

Illustratie: Joris Habraken

De situatie voor kamerzoekende internationals op Avans is beter dan vorig jaar rond deze tijd. Alleen al in Breda zijn er dit jaar 56 extra kamers bijgekomen, afkomstig uit de particuliere markt en door de hospitaregeling van de gemeente Breda.

De samenwerking met woningbouwcorporaties levert Avans al jaren kamers op voor internationale studenten. Alleen is dat niet genoeg om te voldoen aan de grote behoefte die er is. Sinds anderhalf jaar lukt het de hogeschool om extra kamers voor studenten te vinden die afkomstig zijn uit de markt. Dat leverde alleen in Breda al 56 plekken op, bovenop de 118 van corporaties. “Dat is bijna de helft extra van wat we hadden, een extreme stijging. Daar zijn we heel blij mee”, vertellen Annelijne Verburgt, Jimi Menke en Sabine Soet. Zij houden zich namens International Office (IO) bezig met de huisvesting van internationale studenten op Avans. Wel geven ze gelijk aan dat het niet vanzelfsprekend is dat dat exacte aantal ook volgend collegejaar beschikbaar is. Omdat het om particulieren en hospita’s gaat, kan het zijn dat die in de toekomst andere plannen hebben met hun kamers.

Hostels

Vorig jaar sliepen sommige internationale studenten in hostels omdat ze geen andere woonruimte hadden. Bij aanvang van dit collegejaar stond er ook een aantal studenten aan de bureaus van International Office, omdat ze geen vaste verblijfplaats hadden. Die heeft Avans niet allemaal kunnen helpen, waarop sommigen huiswaarts keerden. De hogeschool adviseert studenten niet naar Nederland te komen als ze geen woonruimte hebben. “We waarschuwen nog steeds dat als zij niets regelen, we ze niet altijd kunnen helpen. Maar je hebt altijd studenten die de stoute schoenen aantrekken”, zegt Verburgt. Exacte cijfers zijn er niet, omdat niet iedere student zich bij IO meldt. Dat gaat soms alleen via academiebureaus.



Hospitaregeling

De groei in kamers voor internationals in Breda heeft behalve de kamers uit de markt nog een aantal redenen. Zo is het onderwerp woningnood de laatste tijd veel in de landelijke media, wat volgens de Avansmedewerkers bijdraagt aan oplossingen. Ook sloot de hogeschool zich in Breda aan bij de hospitaregeling, die op initiatief van de gemeente ontstond. Die houdt in dat huiseigenaren een of twee kamers ter beschikking kunnen stellen aan studenten. Daar krijgen zij dan een vergoeding voor. Op dit moment hebben zo’n twintig studenten woonruimte dankzij die regeling, waar ook studenten van Breda University of Applied Sciences voor in aanmerking komen.

Ook hielp de aanstelling bij International Office van Sabine Soet, oud-makelaar in Breda. “Ik had een netwerk en heb veel mensen gebeld. Dat breidde zich steeds verder uit”, vertelt ze. Verburgt: “De grote inzet van onze mensen, het investeren van tijd en hulp door de gemeente en externe partijen draagt ook bij.”



Contractueel gezien kan Avans elk jaar tien procent meer kamers aanvragen bij woningcorporaties. Dat wil de hogeschool, maar dan moeten ze wel beschikbaar zijn. En dat zijn ze niet.

Dutch only

Het gaat beter met het vinden van woonruimte voor internationals, maar er blijft meer vraag dan aanbod. In Avanssteden, maar ook landelijk. Wat volgens de Avansmedewerkers niet bijdraagt aan het huisvestingprobleem, is dat Nederlandse studenten en verhuurders vaak geen buitenlandse studenten in hun huis willen. Bij advertenties op sociale media staat vaak ‘Dutch only’. “Was dat niet zo, dan zou het al heel wat schelen. En bachelorstudenten willen best graag Nederlands leren”, zegt Menke. Hij vindt dergelijke advertenties jammer, omdat het in huis nemen van een international je kijk op de wereld verbreed. “En Nederlandse studenten vergeten vaak dat wanneer ze zelf een kamer zoeken in het buitenland, ze tegen hetzelfde aan kunnen lopen.” Wie buiten Breda stage gaat lopen en zijn of haar kamer wil onderverhuren, kan dat via International Office doen.



Wat ook een oorzaak van het probleem is: veel huiseigenaren hebben het liefst huurders voor meerdere jaren in hun kamers. Daar zijn internationals die voor een uitwisselingsprogramma komen mee in het nadeel, omdat zij vaak maar voor een half jaar bij Avans zijn. “Voor een verhuurder is het aantrekkelijker om een student voor vier jaar in een kamer te hebben, dan acht keer een student een half jaar. Dat kost ze veel meer tijd”, aldus de Avansmedewerkers.

Oplichting

Als internationals eindelijk beet denken te hebben, gebeurt het zo nu en dan dat ze opgelicht worden. Wanhopig als ze zijn, gaan ze soms in op advertenties die niet waarmaken wat ze beloven. Zo kan studenten worden gevraagd de eerste paar maanden huur en een borgsom van tevoren te betalen, waarna ze nooit iets meer van de verhuurder horen. “Of ze betalen een bedrag, waarna ze erachter komen dat het adres niet bestaat”, zegt Verburgt, die met haar collega’s daarom online advies geeft. “Lijkt een advertentie te mooi om waar te zijn? Dan is het dat ook. Teken niets voordat je een kamer en contract hebt gezien. Maar studenten betalen vaak toch, zeker als de tijd gaat dringen.”



Wie is opgelicht, wordt gevraagd dat te melden bij IO. Dat kan via internationaloffice@avans.nl.