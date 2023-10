Minister wil niet morrelen aan geluidsnormen voor bouw studentenwoningen

Studentenhuis in Den Bosch ter illustratie

Er zijn nu eenmaal regels voor de bouw van studentenwoningen, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken tegen de Tweede Kamer. Ook in een wooncrisis kun je die niet zomaar terzijde schuiven.

We moeten ons zorgen maken over de bouw van studentenwoningen, erkende demissionair minister Hugo de Jonge donderdag in de Tweede Kamer. “Want we hebben een bouwopgave van zo’n zestigduizend betaalbare studentenwoningen tot en met 2030.”

Er gebeurt al veel, verzekerde hij de Tweede Kamer. Denk aan de stimulering van flexwoningen en de komst van nieuwe regels voor het vaststellen van kamerhuurprijzen. Bovendien is er een ‘studentenhuisvestingsregisseur’, die in verschillende regio’s tot afspraken over nieuwe woningen probeert te komen.

Olifantje

Maar de minister negeerde de “olifant in de kamer”, stelde Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66). “En dat is toch de locatie Kronenburg.” Dit onderwerp sneed hij afgelopen dinsdag al aan in het eerste deel van het debat.

In die Amstelveense wijk zouden 2.500 nieuwe studentenwoningen kunnen komen, maar de regels rond geluidshinder hebben de doorgang van het project voorlopig verhinderd. Luchthaven Schiphol ligt er dichtbij.

De locatie Kronenburg is geen ‘olifant’, stelde De Jonge, want je lost er lang niet alles mee op. Studenten uit Eindhoven kun je niet in Amstelveen huisvesten. Het is hooguit een ‘olifantje’, zei hij.

Patstelling doorbroken

Boulakjar meent dat innovatieve manieren van bouwen de geluidsoverlast kunnen verminderen, zodat er binnen de geluidsnormen meer mogelijk is. Dat is De Jonge in principe met hem eens. Volgens hem is de ‘patstelling’ inmiddels doorbroken.

Want De Jonge wil eerst 438 ‘geluidsarme’ woningen bouwen en kijken hoe dat uitpakt. Er kunnen meer woningen komen als “we op de gevel minder decibellen meten dan we voorheen dachten”. Bovendien wil hij op die locatie meer tijdelijke woningen neerzetten, want daar zijn de normen soepeler voor.

Dat is geen doorbraak, wierp Boulakjar tegen. “Dat kon al. Daar was al geen verklaring van geen bezwaar voor nodig.”

Maar volgens De Jonge is dit nu het hoogst haalbare: “Stel dat we onverkort zouden zeggen: ‘Joh, bouw maar raak. Wat kan ons het schelen? Want ja, je moet toch ergens wonen, dus hupsakee, doe maar!’ Dan kunnen mensen straks naar de rechter stappen en zeggen: ‘Dat gaat helemaal niet, want je hebt de geluidsnormen. Daar moet je wel aan voldoen.’ Dan zegt die rechter: ‘Ja, inderdaad. Het is ook stom dat ze zich daar niet aan hebben gehouden.’ Zo is het eerder misgegaan, hè?” De Jonge doelde op een eerder verloren procedure hierover.

Motie

D66 diende uiteindelijk een voorzichtig geformuleerde motie in, waarin het kabinet wordt opgeroepen met de gemeente Amstelveen een akkoord te sluiten over de bouw van “zo veel mogelijk” studentenwoningen op de locatie Kronenburg. Dat kunnen er dus ook 438 zijn.

Die motie gaat waarschijnlijk een meerderheid halen, want De Jonge ontraadde hem niet. “Een akkoord veronderstelt wel dat twee kanten van de tafel er net zo enthousiast over worden, maar ik wil heel graag dat gesprek aangaan met Amstelveen over wat er wel kan.”