Ook ScienceGuide voelt zich geïntimideerd

Voorpagina ScienceGuide, bron: www.scienceguide.nl

Nieuwsplatform ScienceGuide is in aanvaring gekomen met een van zijn financiers, de Universiteit Maastricht. ScienceGuide spreekt van juridische intimidatie en het monddood maken van de vrije pers. Totaal onjuist, vindt Maastricht.

Tijdens de affaire rond het Eindhovense universiteitsblad Cursor, waar de hoofdredacteur uit zijn functie is ontheven en de redactie uit protest de site op zwart zette, liet ScienceGuide weten dat het zelf ook last heeft van juridische intimidatie.

Dat licht ScienceGuide deze week toe. Het online medium met nieuws en opinie over hoger onderwijs en onderzoek heeft een conflict met de Universiteit Maastricht, dat 50 duizend euro terugvordert. Dit gebeurt na de publicatie van een artikel dat de nieuwssite moest corrigeren.

‘Functie elders’

Het gewraakte artikel verscheen afgelopen juli en ging over een hoogleraar die – ten onrechte – een collega van seksueel grensoverschrijdend gedrag had beschuldigd. De hoogleraar is op non-actief gesteld en moest, zoals ScienceGuide het verwoordde, een ‘functie elders’ krijgen.

Volgens de UM stonden er fouten in het oorspronkelijke artikel en was het onnodig beschadigend voor een van haar werknemers. Onder dreiging van een juridische procedure eiste de universiteit rectificatie.

Het artikel is inderdaad aangepast, maar ScienceGuide vindt de gang van zaken gek: iedereen maakt weleens een fout, je kunt toch ook even bellen of mailen? Bovendien is zo’n procedure moeilijk te betalen voor een klein medium.

Partners

Daar is het niet bij gebleven, want Maastricht eist nu haar bijdrage aan ScienceGuide terug. “ScienceGuide wordt al ruim 20 jaar gefinancierd door gewaardeerde partners uit het hoger onderwijs”, aldus het medium zelf. “Door hun bijdrage is er een open platform met zowel nieuws en opinieartikelen als informatie over de partners.”

In het lijstje met partners staan vier universiteiten, acht hogescholen en drie andere organisaties. De UM staat er ook nog tussen, maar volgens Maastricht is de overeenkomst met ScienceGuide al in 2021 afgelopen. De universiteit eist nu 50 duizend euro aan betalingen over de laatste twee jaar terug.

“Succesvolle terugvordering betekent waarschijnlijk het einde van ScienceGuide”, stelt de redactie, die een advocaat in de arm heeft genomen. “Wij vragen ons in gemoede af of dit de nieuwe norm is. Moeten universiteits- en hogeschoolbladen en hoger-onderwijsmedia zoals ScienceGuide zich voorbereiden op een toekomst waarin financiële, juridische en arbeidsrechtelijke dreigementen onderdeel worden van het redactiebeleid?”

Geen verplichtingen

Maar volgens de universiteit staat die geëiste rectificatie los van het geschil over de samenwerkingsovereenkomst. De universiteit had gewoon geen financiële verplichtingen tegenover ScienceGuide, is de uitleg.

“De suggestie als zou de UM ‘de publicatie van feiten, kritiek, beargumenteerde opvattingen of onderbouwde meningen proberen te dwarsbomen’ is totaal onjuist”, stelt de universiteit zelf. “Geen misverstand: het is goed dat ScienceGuide haar journalistieke werk blijft doen. De discussie afgelopen zomer laat zien dat wij daarbij kritisch blijven letten op onjuistheden, zoals van ons verwacht mag worden. We vinden het daarbij zuiver als media en organisaties als de onze zo weinig mogelijk gehinderd worden door financiële of andere banden.”