Open brief: ‘UvA moet stelling nemen tegen geweld Israël’

Ruim 1.100 promovendi, medewerkers en (oud-)studenten eisen dat de Universiteit van Amsterdam het geweld van Israël tegen de Palestijnen veroordeelt. Maar het bestuur wil geen partij kiezen.

“De aanval van Hamas op Israël, de aanhoudende gevechten en de reactie van Israël baren ons grote zorgen”, schrijft het UvA-bestuur. “Onschuldige mensenlevens gaan verloren, burgers lopen gevaar, de oorlog laait op.”

Twee promovendi van de UvA vonden die reactie op het conflict onvoldoende. In een open brief die ruim 1.100 maal is ondertekend, roepen ze de UvA op om een standpunt in te nemen en zich uit te spreken tegen het Israëlische geweld in Gaza.

Oorverdovend stil

Volgens de briefschrijvers is de Universiteit van Amsterdam “vooringenomen en medeplichtig aan de uitroeiing van Palestijnen”. Waarom geeft de UvA onderwijs over dekolonisatie, holocaust en genocide, maar blijft ze “oorverdovend stil” over wat er in Gaza gebeurt? Over het geweld van Hamas meldt de open brief niets.

In zijn antwoord aan de briefschrijvers stelt het college van bestuur dat het geraakt is door “het onbeschrijfelijke leed waar de burgerbevolking, aan beide zijden van het conflict, mee te maken heeft”. Het wil dat de UvA een veilige omgeving is voor alle medewerkers en studenten, ongeacht hun afkomst, achtergrond of politieke overtuiging. Het doet een dringend beroep op de hele academische gemeenschap “om de rust en eenheid te bewaren, met aandacht en respect voor elkaar”.

Gepolariseerd

Tegen de Volkskrant zei bestuursvoorzitter Geert ten Dam dat de UvA vanuit verschillende hoeken emotionele mails ontvangt, ook van Joodse zijde. Mede daarom maakt het bestuur nu een andere afweging dan bij de Russische inval in Oekraïne. “Destijds was er in Nederland en de academische wereld weinig verdeeldheid over de daden van Poetin”, zegt Ten Dam. “Dit conflict is heel complex en sterk gepolariseerd, ook binnen de UvA-gemeenschap.” Ze vindt het aan wetenschappers om het conflict te duiden. “Dat kunnen zij vanuit hun expertise beter dan wij.”

Radboud Universiteit

Ook bij de Nijmeegse Radboud Universiteit klinkt protest. Daar demonstreerden woensdag ongeveer dertig studenten van actiegroep Nijmegen4Palestine tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden, meldt Vox. Ze willen dat de Radboud alle banden met Israël verbreekt. Het bestuur heeft nog niet gereageerd.