Oud-student Romy werkt op een lab én is stadsdichter

Romy van Dongen

Romy van Dongen, begin 2021 afgestudeerd bij de opleiding Chemie in Breda, is naast haar baan als coördinator op het lab van Produlab Pharma sinds vorig jaar stadsdichter van Waalwijk. “Het schrijven van verhalen en gedichten is altijd mijn hobby geweest.”

Juist de afwisseling tussen werken op het lab en creatief bezig zijn als stadsdichter, vindt Romy fijn. “Het was altijd mijn droom om wetenschapsjournalist te worden, maar op deze manier kan ik de liefde voor chemie en het schrijven van teksten ook combineren.”

Na het behalen van haar diploma, werkte de oud-student nog een tijdje bij Avans, als technisch onderwijsassistent in het biobased laboratorium. “Het was goed om daar te beginnen met werken. Ik kende de mensen en de labs, alles was vertrouwd. Maar na een tijdje wilde ik toch verder kijken”, vertelt Romy.

Voorbereiding

Ze kwam terecht bij Produlab Pharma, een bedrijf dat diergeneesmiddelen maakt. “Alle stappen – van idee tot het uiteindelijke product – worden binnen het bedrijf uitgevoerd. Dat is heel interessant. Als lab werk je veel samen met andere afdelingen.” Terugkijkend vindt Romy dat haar opleiding haar goed heeft voorbereid op het werk dat ze nu doet. “In het eerste jaar deden we bijvoorbeeld veel groepswerk, ook met studenten van andere opleidingen. Dat is een goede voorbereiding op hoe het in een bedrijf gaat.” Ook de vakken die ze volgde tijdens de specialisatie analytische chemie sluiten goed aan op haar huidige functie. “Mijn opleiding bij Avans was een goede basis.”

Toen de kans voorbijkwam om stadsdichter van Waalwijk te worden, besloot ze de sprong te wagen. De verhalen en gedichten die ze al schreef, waren vooral voor zichzelf. Haar eerste verhaal was voor een schrijfwedstrijd van de Efteling, waarmee ze de derde prijs won. “Dat was de motivatie om echt te beginnen met schrijven. Op de middelbare school stimuleerde mijn docent Nederlands me om een gedicht te schrijven. Ik had dat nog nooit geprobeerd omdat ik dacht dat een gedicht altijd moest rijmen. Ik heb daarna veel over klimaatverandering en wetenschap geschreven, omdat dat thema’s zijn die mij erg aanspreken.”

Moeder van de stad

Nu draagt ze de speciaal voor de gelegenheid geschreven gedichten voor tijdens dodenherdenking of bij de afsluiting van het jaar van de gemeente. “Ik moet er tien per jaar maken, een aantal momenten is verplicht, maar andere gelegenheden kies ik zelf.” Zo droeg Romy een gedicht voor tijdens een sportfestival in Waalwijk en schreef ze een ode aan de burgemeester. “Ze is een soort moeder van de stad en heeft veel aandacht voor allerlei initiatieven. Ik wilde haar verrassen.”

“Ik vind het in mijn rol als stadsdichter belangrijk om verschillende aspecten van de stad te laten zien”, zegt Romy. “Ik geef geen mening.” Het bedrijf waar ze voor werkt is erg betrokken bij haar ‘andere baan’. “Ze denken mee, zijn erg flexibel als het gaat om een keer eerder weg moeten.” En ook daar wordt ze regelmatig ingeschakeld om iets te schrijven als een collega een jubileum heeft of een andere baan en met sinterklaas.

Advies

Romy kijkt met plezier terug op haar studententijd. Ze adviseert studenten dan ook om te proberen te genieten van die periode. “Dat is soms lastig, door de stress van de toetsen bijvoorbeeld. Ik heb aan die tijd goede contacten overgehouden, daar ben ik blij mee. Ik spreek nog regelmatig mensen die ik van mijn opleiding ken. En ik heb er mijn vriend leren kennen.”