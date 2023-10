‘Pechgeneratie’ zou met meer voorkennis minder hebben geleend

De helft van de leenstelselstudenten zou minder hoge studieschulden zijn aangegaan als ze geweten hadden dat de rente niet altijd op nul zou blijven staan, meldt tv-programma EenVandaag op basis van een panelonderzoek.

Meer dan 27.000 mensen deden mee aan het onderzoek van EenVandaag, 3Vraagt en Wijsneuzen. Zo’n 4.900 respondenten studeerden onder het leenstelsel.

Geen rekening

Acht van de tien (oud-)studenten zeggen dat ze geen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van een rentestijging toen ze gingen lenen. Meer dan de helft zou minder hebben geleend als ze het wel hadden geweten. “Er is ons destijds op het hart gedrukt dat we niet angstig hoefden te zijn voor een lening; ze zeiden dat het een investering in onszelf was”, vertelt een deelnemer. Meerdere studenten wisten ook niet dat het moeilijker zou zijn om een hypotheek aan te vragen met een studieschuld.

Ook maakt 58 procent zich zorgen over de terugbetaling naar draagkracht. Hoewel aflossers daar in de regel 35 jaar over mogen doen en het resterende bedrag daarna wordt kwijtgescholden, zijn de respondenten er niet gerust op.