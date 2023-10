Rente op studieleningen stijgt naar 2,5 procent

Illustratie: Elmarye Aaij

De rente op studieleningen wordt volgend jaar ruim vijf keer zo hoog, heeft het Financieele Dagblad berekend. Het gaat van 0,46 naar ongeveer 2,55 procent. Studentenorganisaties eisen een renteplafond.

Het nieuwe rentepercentage zou betekenen dat er over een gemiddelde studieschuld van 20.300 euro een jaarlijkse rente van zo’n 517 euro moet worden betaald. Het kabinet maakt zijn eigen berekening dit najaar bekend.

Het tarief is gekoppeld aan de rente op de Nederlandse staatsleningen van oktober tot oktober. Die rente was jarenlang negatief, maar is sinds halverwege 2021 flink gestegen.

Het nieuwe rentebedrag geldt nog niet voor iedereen. DUO zet de rente steeds voor vijf jaar vast, zodat terugbetalers weten waar ze aan toe zijn. Oud-studenten die bijvoorbeeld dit jaar zijn begonnen met aflossen, betalen nog vier jaar lang 0,46 procent rente. Pas daarna krijgen ze met een nieuw rentepercentage te maken.

De nieuwe rente zal ook gaan gelden voor studenten die nu lenen en nog niet aflossen. Het betekent dat hun studieschulden sneller gaan oplopen.

Plafond

Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond spreken van de zoveelste financiële klap voor studenten. Ze pleiten voor een renteplafond. Een jaar geleden zei premier Mark Rutte in de Eerste Kamer dat hij daar voorlopig niets voor voelde. Wel staat het idee nu in verschillende verkiezingsprogramma’s.