Rente op studieschuld stijgt flink: ‘Met duizenden euro’s schuld aan je carrière beginnen’ 

De rente op studieschuld wordt vanaf 1 januari 2024 vijf keer zo hoog. Op dit moment is de rente voor leningen van studenten 0,46 procent, maar dat percentage stijgt dus naar 2,56 procent. Daardoor kan de schuld aan het einde van de studie duizenden euro’s hoger uitvallen. Een flinke tegenvaller voor Avansstudenten, zou je denken. Of valt dat wel mee?

“Ik heb het op Instagram gezien. Daarnaast heb ik een mailtje van gehad van DUO”, zegt Isa de Rouw. “Ik vind het best wel heftig dat ze dat hebben gedaan.” Luke van der Zandt valt haar bij. “Ik vind het niet normaal.”

De tweedejaarsstudenten Verpleegkunde in Den Bosch lijken vooral bezorgd te zijn om de financiële onzekerheid die de stijging met zich meebrengt. “We mogen dan jong zijn, we hebben het wél druk. Vijf dagen in de week gaan we naar school. In de weekenden ben je óók bezig met school. En daarnaast heb ik een baan”, aldus Luke. “Dat werk moet ik er eigenlijk maar gewoon een beetje tussen proppen, maar ik heb toch ook echt geld nodig.”

Isa de Rouw (l) en Luke van der Zandt

Isa beaamt dat: “Ik vind het leuk om te werken. Dus ik probeer het werk wel altijd in te plannen. Alleen wanneer ik te druk ben met school, zoals nu in de tentamenweken, ga ik niet werken. Dat is ergens ook weer zonde, want je mist gewoon geld.”

Dat gemis in geld accepteert Luke voor dit moment: “Eigenlijk zou ik dus moeten lenen om rond te komen. Maar dan zit ik er weer mee dat ik op het einde van mijn studie met duizenden euro’s schuld met mijn carrière start. Dat wil ik ook niet.”

Tijs Appeldoorn, tweedejaars Elektrotechniek in Den Bosch, is het met hen eens: “Die stijging is wel veel. Je kunt er alleen niks tegen doen, want het is al besloten. Vervelend is het wel. Studenten zitten al niet zo ruim in hun geld. Dan is zo’n grote schuld heftig.”

Tijs Appeldoorn

Ondanks dat de studenten balen van de stijging, lijkt het toch niet hét onderwerp van gesprek te zijn bij de jonge tweedejaars studenten. “In de klas hebben we het er niet over gehad. Ik ben er zelf ook niet heel bewust mee bezig”, besluit Tijs. “Door die stijging zou ik een eventuele lening wel langer uitstellen. Echt goed nadenken of ik het geld inderdaad nodig heb.”

“Ik weet van een paar klasgenoten dat zij lenen, maar die hebben zich niet echt uitgesproken”, zegt Isa. “Lenen lijkt heel fijn, maar de kosten en dus ook de schulden stapelen op. Het lijkt gratis geld, maar later krijg je er alleen maar problemen mee.”

Volgens het CBS hadden jongeren tot 20 jaar begin 2022 een studieschuld van gemiddeld 2.400 euro. Veel van hen staan aan het begin van hun studie en zullen waarschijnlijk nog schuld opbouwen. Bijna driekwart van de Nederlanders in de leeftijd van 20 tot en met 25 jaar is nog student. Van die groep is de gemiddelde schuld meer dan vijf keer zo hoog, namelijk 13 900 euro.