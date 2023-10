Roemeense organisatie licht DUO en Roemeense studenten op

Een Roemeense organisatie hielp studenten aan fictief werk, zodat ze in Nederland studiefinanciering konden aanvragen, schrijft het Groningse universiteitsblad UK. Het leidt tot schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.

“Roemeense NGO licht DUO op”, staat boven het artikel van UK. Maar ook de Roemeense studenten zelf gaan het schip in bij de samenwerking met GCRS, een dubieuze organisatie die hen aan studiefinanciering zou helpen.

Het werkt als volgt. De familie van de student doneert aan GCRS, die het geld aan de student overmaakt als salaris, zogenaamd voor freelance journalistiek werk. Dankzij dat ‘salaris’ kan de student bij DUO studiefinanciering aanvragen. De student stort het salaris weer terug naar de eigen familie, die daarmee weer een donatie aan GCRS kan doen, enzovoorts. De truc is aan het licht gebracht door Roemeense journalisten van PressOne.

Aan UK vertelden allerlei Roemeense studenten hoe ze in de val zijn gelokt. De constructie werkte wel, maar GCRS stopte op een gegeven moment met het uitbetalen van de donaties. De familieleden en de studenten zijn het geld kwijt. Volgens de organisatie zelf zou er slechts sprake zijn van vertraagde uitbetaling door omstandigheden.

Aantallen

Volgens de laatste cijfers studeren er 6.700 Roemeense studenten in Nederland, van wie er 5.700 een bacheloropleiding volgen. Alleen uit Duitsland en Italië komen meer internationale studenten hierheen.

Het aantal Roemeense studenten in het Nederlandse hoger onderwijs stijgt al enkele jaren: in 2015 waren het er nog maar 1.600. Toen was dat land slechts de nummer tien in het lijstje van grootste herkomstlanden.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet. Hij wil onder meer weten hoeveel Roemeense studenten in Nederland studiefinanciering ontvangen dankzij GCRS.

Omtzigt maakt zich al langer zorgen dat buitenlandse studenten hier te snel recht hebben op een basisbeurs en overige studiefinanciering. Hij wil dat het kabinet daar actie tegen onderneemt, maar gegeven de Europese regels voor het vrije verkeer van burgers is dat niet makkelijk.