Saxion wil ‘persoonlijk gesprek’ met docent over haat-tweets

Ook hogeschool Saxion is erg geschrokken van de anonieme haatberichten die haar docent Jasper Rekers in coronatijd verstuurde. Deze trok zich woensdag terug als kandidaat-Kamerlid van BBB.

Persbureau ANP onthulde dinsdag dat Rekers via zijn anonieme twitteraccount Verzet op Links twee jaar lang politici intimideerde en beledigde.

Via het account wenste hij toenmalig coronaminister Hugo de Jonge een enkele reis naar het nazitribunaal in Neurenberg toe. Mark Rutte noemde hij “NSB’er” en de Vlaamse viroloog Marc van Ranst vergeleek hij met naziminister van propaganda Joseph Goebbels. D66 was volgens hem een nazipartij.

Geschrokken

Toen het nieuws naar buiten kwam besloot hij niet meer mee te doen aan de verkiezingen. De BBB’er stond op plaats 13 van de kandidatenlijst. Maar Rekers is ook docent digital intelligence & business bij hogeschool Saxion. Die reageerde geschrokken. “We keuren deze uitlatingen zeer af, een baan als docent betekent dat je een voorbeeldfunctie hebt. Er vindt op korte termijn een persoonlijk gesprek plaats tussen hem en zijn leidinggevende.”

In een interview met nieuwsplatform SaxNow zei Rekers eerder dat niemand aan zijn lessen kon merken dat hij BBB’er was.